«نعيم» ترجح أداء قويا لشركة العربية للأسمنت في الربع الثالث من العام

رجّحت بحوث “نعيم القابضة” أن تُحقق شركة “العربية للأسمنت” أداء قويًّا عن الربع الثالث من العام الحالي 2022 والتي من المتوقع الإعلان عنها قريبًا.

وتوقعت “نعيم”، في تقرير بحثي لها، أن يصل إجمالي الإيرادات إلى 1.26 مليار جنيه، خلال الربع الثالث بنمو 86.1% سنويًّا نتيجة تراجع سنة الأساس، فضلًا عن ارتفاع أسعار وأحجام مبيعات الأسمنت، وبنحو 18.1% ربع سنوي؛ بدعم زيادة أحجام المبيعات والأسعار.

وقالت إن التقديرات تشير إلى تسجيل صافي الربح بقيمة 62.9 مليون جنيه، خلال الربع الثالث من العام الحالي 2022، مقابل 7 آلاف جنيه في الفترة المماثلة من 2021، والذي كان متأثرًا بالانخفاض الكبير في الهوامش والإيرادات، وبارتفاع 3.5% ربع سنوي، ويعود ذلك بصورة أساسية إلى تراجع المخصصات.

كما توقعت أن يصل إجمالي حجم مبيعات العربية للأسمنت إلى 1.31 مليون طن خلال الربع المُشار إليه، بزيادة 49.5% سنويًّا، و21.9% ربع سنوي، بناء على ما ورد في تقرير قطاع الأسمنت.

وتُقدَّر إيرادات المبيعات المحلية بحوالي 917 مليون جنيه، بزيادة 61.4% مقابل العام السابق، و7.4% مقابل الربع السابق، بحجم مبيعات يصل إلى 851 ألف طن، بزيادة 18% سنويًّا، و3.3%ربع سنوي، وبمتوسط سعر للإسمنت 1.1 ألف جنيه للطن، بارتفاع 36.8% سنويًّا، و4% ربع سنوي.

ورجّحت أن تصل الصادرات إلى 297 مليون جنيه، بارتفاع 2.8 مرة سنويًّا، و78% ربع سنوي.

ونوهت بأنه بوصول حجم الصادرات إلى 458 ألف طن، بزيادة كبيرة بواقع 2 مرة سنويًّا، و83.5% ربع سنوي، مع متوسط سعر بيع متوقع 649 جنيه للطن بارتفاع 27.1% سنويًّا، وتراجع 3% ربع سنوي، من المتوقع أن تصل إيرادات الخدمات إلى 48 مليون جنيه، بارتفاع 53.9% سنويًّا، واستقرار ربع سنوي.

وتوقعت أن يتحسن هامش الربح الإجمالي بواقع 5.4 نقطة مئوية نتيجة ارتفاع معدلات استغلال الطاقة الإنتاجية وتوليفة المبيعات المواتية، ولكن بتراجع7 نقاط مئوية؛ بسبب ارتفاع مبيعات الصادرات، بالتزامن مع ارتفاع التكلفة.