«نعيم» : تراجع التضخم العام لشهر مايو

ليصل إلى 5% خلال شهر مايو 2020، مقابل 5.9% في أبريل.

توقعت بحوث شركة “نعيم القابضة”، انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام وفقًا للرقم القياسي لأسعار المستهلكين في المدن، إلى 5% خلال شهر مايو 2020، مقابل 5.9% في شهر أبريل الماضي.

ورجّحت، في تقريرٍ بحثيٍّ لها حصلت “المال” على نسخة منه، أن يسجل مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلكين في المدن 107.9 نقطة، مدفوعًا بالتأثيرات المُواتية لسنَة الأساس والتراجع النسبي في أسعار السلع الغذائية.

ولفتت “نعيم القابضة” إلى أن التقديرات تُشير إلى تباطؤ معدل التضخم العام الشهري (وفقًا للرقم القياسي لأسعار المستهلكين في المدن)، ليصل إلى 0.2% في مايو الماضي، مقابل زيادة قدرها 1.3% في أبريل 2020.

وأوضحت أن هذا التباطؤ المتوقع يشير إلى تماسك أسعار السلع الغذائية (نظرًا لضعف العوامل التضخمية المحرِّكة للطلب خلال مايو، مقارنة بأبريل الماضي)، وتراجع أنماط الاستهلاك جراء أزمة انتشار فيروس كورونا الجارية، مما أسفر عن حدوث تقلبات اقتصادية بالسوق المحلية.

وأشارت إلى أن أسعار السلع الغذائية التي تتسم بتقلبات أسعارها (وخاصة الأسماك والمأكولات البحرية) انخفضت رغم النمو المتوقع في الطلب عليها (عادة خلال شهر رمضان الكريم وعيد الفطر)، ورغم زيادة الأسعار عادة خلال شهر رمضان وعيد الفطر، لكن هذه الفترة من هذا العام شهدت غياب العوامل الموسمية المحركة للطلب.

* ويشير تحليلنا، والذي يستند إلى بيانات تم جمعها محليًّا عن الأسعار، بالإضافة إلى أنماط سابقة تتعلق بالعوامل الموسمية، إلى:

وأوضحت أن تحليلاتها تُشير إلى تراجع الأسعار ضمن مؤشر الطعام والمشروبات غير الكحولية (والذي يسهم بنسبة 32.7% بالرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين في الحضر) إلى 0.7-% على أساس شهري نظرًا لهبوط أسعار السلع الغذائية التي تتسم بتقلبات أسعارها (بما في ذلك الخضراوات الطازجة).

وقالت إن تقديراتها تشير أيضًا إلى زيادة ملموسة في الأسعار ضمن مؤشر الملابس والأحذية، مدفوعةً بالعوامل الموسمية خلال فترة الصيف واجازة عيد الفطر.

يُذكر أن ىالمعدل السنوي للتضخم العام (وفقًا للرقم القياسي لأسعار المستهلكين في المدن) كان قد ارتفع إلى 5.9% خلال شهر أبريل الماضي، مقابل 5.1% خلال شهر مارس 2020. كما ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 2.5%، مقابل 1.9% خلال مارس– وفقًا لبيانات البنك المركزي.

كما سجل المعدل الشهري للتضخم العام 1.3% في أبريل الماضي، مقابل 0.6% في مارس. كما ارتفع المعدل الشهري للتضخم الأساسي إلى 1%، مقابل 0.4% في مارس.

وارتفع مؤشر الطعام والمشروبات غير الكحولية إلى 1.3% سنويًّا، مقابل -1.7% في مارس. وعلى أساس شهري، زاد المؤشر إلى 3.6%، مقابل 0.7% في مارس.

فيما سجل مؤشر المواصلات انخفاضًا إلى 13.5% سنويًّا، مقابل 15.3% في مارس، وسجل المؤشر -1.6% على أساس شهري في أبريل، مقابل -0.4% في مارس.