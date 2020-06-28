«نعيم» تخفض توقعاتها لمبيعات «سوديك» إلى 5.54 مليار جنيه بسبب «كورونا»

خفضت السعر المستهدف لسهم سوديك من 23.3 إلى 16.6 جنيه.

خفضت وحدة أبحاث بنك الاستثمار «نعيم» تقديراتها للمبيعات التعاقدية لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار “سوديك” بنسبة 24.2% إلى 5.54 مليار جنيه بنهاية 2020.

وقالت “نعيم”، في ورقة بحثية وصلت “المال” أن تخفيض المبيعات المتوقعة نظرا للتأثيرات السلبية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد، واستبعاد المبيعات من مشروع ملاذ.

يذكر أن “سوديك” أعلنت في بيان سابق للبورصة أنها تستهدف تحقيق إجمالي مبيعات يصل إلى 8.4 مليار جنيه خلال 2020، مقابل 7.3 مليار جنيه في 2019.

وخفضت الورقة البحثية الصادرة عن “نعيم” السعر المستهدف لسهم سوديك من 23.3 إلى 16.6 جنيه نتيجة تراجع معدل تسييل الأراضي، مع التوصية بالشراء.

يذكر أن السهم يتداول على شاشات البورصة حالياً بالقرب من مستوى 6.8 جنيه.

ورجحت “نعيم” تعافي تسليم الوحدات تدريجيًا بحلول النصف الثاني من 2020 على خلفية رفع الحكومة للقيود المفروضة تدريجيًا؛ اذ أنه من المقرر تسليم معظم الوحدات بنهاية العام.

وقالت أن مبيعات سوديك تراجعت خلال الربع الأول من 2020 على خلفية الإطلاقات المحدودة للمشروعات، مع هبوط معدلات الربحية جراء انخفاض تسليم الوحدات.

وأظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة (سوديك)، خلال الربع الأول من 2020، تراجع أرباحها بنسبة 83 % على أساس سنوي بضغط تراجع الإيرادات.

وحققت الشركة أرباحاً بلغت 27.7 مليون جنيه خلال الثلاثة أشهر الأولى من 2020، مقابل أرباح بلغت 162.04 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2019.

وتراجعت إيرادات نشاط “سوديك” خلال الربع الاول إلى 429.45 مليون جنيه، مقابل إيرادات بقيمة 941.22 مليون جنيه في الفترة المماثلة العام الماضي.