«نعيم»: تحسن صادرات «كيما» يؤثر إيجابيا على هوامش الربحية

الشركة تمكنت من تصدير حوالي 157 ألف طن من اليوريا منذ بداية العام المالي 2021/2022 بعد استيفاء حصة الحكومة

توقعت بحوث شركة “نعيم القابضة”، أن تُحدث عملية زيادة الصادرات من جانب شركة “الصناعات الكيماوية المصرية – كيما” تأثيرات إيجابية على هوامشها خلال الفترات المقبلة .

وأضافت “نعيم” في تقرير بحثي لها حصلت “المال” على نسخة منهُ، أن “كيما” كانت قد أصدرت بيانًا أمس يفيد بأن الشركة تمكنت من تصدير حوالي 157 ألف طن من اليوريا منذ بداية العام المالي 2021/2022 بعد استيفاء حصة الحكومة.

وأشارت إلي أن “كيما” ذكرت حينها دخولها أسوق تصدير جديدة في شرق أفريقيا ورومانيا والبرتغال.

ورجحت “نعيم” تسجيل الشركة مساهمة تصدير أعلى في العام المالي 2021/2022 تتراوح بين 65%-70% من إجمالي الإنتاج والوصول إلى 100%معدلات استخدام طاقة إنتاجية لخط اليوريا.

كما توقعت أن تقوم المعدلات السابق ذكرها بتحسين الهوامش الإجمالية للشركة بحوالي 10.4 نقطة مئوية، مقارنة بالتقديرات القديمة للشركة.

ولفتت إلى أنهُ على جانب آخر فقد ارتفعت الأسعار العالمية لليوريا بنسبة 21٪ من بداية الربع حتى الآن مقارنة بمستوياتها في الربع الأخير من 2020/2021، حيث وصلت أسعار اليوريا إلى 495 دولارا للطن – مستوى تاريخي جديد – في سبتمبر 2021.

وأضافت أنها تتابع بحذر أداء الشركة في الربع الأول من 2021/2022 نتيجة للارتفاع المتوقع في الالتزامات الضريبية المؤجلة.