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«نعيم»: تحرك البورصة المصرية أدني مستوى 11250 سيدفعها لمواصلة التراجع نحو 11000 نقطة

وأغلقت البورصة المصرية جلسة اليوم الإثنين على أداء متباين لمؤشراتها
أسماء السيد 7:05 م, الأثنين, 29 نوفمبر 21 7:05 م, الأثنين, 29 نوفمبر 21

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قالت وحدة التحليل الفني بشركة “نعيم القابضة”، إن تحرك مؤشرات البورصة المصرية أدنى مستوى 11250، سيدفعها لمواصلة التراجع نحو مستوى 11000 نقطة على المدى القريب .

ولفتت في تقرير بحثي لها حصلت “المال” على نسخة منه، إن مؤشر البورصة المصرية الرئيسي لا يزال أسير الحركة العرضية خلال الفترة الحالية، موضحةً أن تمكنهُ من تخطي عقبة 11450 نقطة سيدفعه للصعود نحو 11730 نقطة .

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وأغلقت البورصة المصرية جلسة اليوم الإثنين على أداء متباين لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعى للعرب والأجانب، وحجم تداولات بلغ 954 مليون جنيه على الأسهم.

وهبط المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “EGX30” بنسبة 0.58% عند مستوى 11212 نقطة، بينما صعد “EGX70” للأسهم المتوسطة بنسبة 2.09 % ليسجل 2101 نقطة، كما صعد المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بنسبة 1.41 % إلى 3062 نقطة.

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وبلغت قيم التداول على الأسهم فقط حوالي 954 تقريبًا، واتجه المصريون للشراء، بينما اتجه العرب الأجانب للبيع، وفقًا لإجماليات التداول المنشورة على شاشة البورصة.

وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، وصعد 91 سهمًا من إجمالي 192 متداولة، بينما هبط 37، وبقي 64 دون تغيير.

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بقلم أسماء السيد

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