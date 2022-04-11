قالت وحدة التحليل الفني بشركة “نعيم القابضة” إن تحركات البورصة المصرية خلال الفترة الحالية تنذر بمزيد من التراجعات نحو 10550 نقطة على المدى القريب.

ونصحت متعاملي البورصة المصرية بالانتقائية خلال الوقت الحالي، فيما نصحت بانتظار إشارة شراء جديدة لسهم شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير.

وأغلقت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الاثنين، على هبوط جماعي لمؤشراتها وسط اتجاه بيعي للأجانب وقيم تداولات بلغت 838 مليون جنيه على الأسهم.

وهبط المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “EGX30” بنسبة 1.55% عند 10728 نقطة، بينما هبط “EGX70” للأسهم المتوسطة بنسبة 2.33%، ليسجل 1810 نقاط،

كما هبط المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بنسبة 2.19% إلى 2755 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم فقط حوالي 838 مليون جنيه تقريبًا، واتجه المصريون والعرب للشراء، بينما اتجه الأجانب للبيع، وفقًا لإجماليات التداول المنشورة على شاشة البورصة.

وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، إذ صعد 16 سهمًا من إجمالي 191 متداولة، بينما هبط 97 سهمًا، وبقي 78 دون تغيير.