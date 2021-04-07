«نعيم»: تحركات البورصة المصرية تعكس محاولاتها للتماسك

قالت وحدة التحليل الفني بشركة “نعيم القابضة”، إن البورصة المصرية أغلقت تعاملاتها مسار الثلاثاء على تغير طفيف نسبيًا .

وأوضحت في تقرير بحثي لها حصلت “المال” على نسخة منهُ، أن تلك التحركات تُعكس محاولات للتماسك بجلسة اليوم الأربعاء .

وأشارت إلى تمكن المؤشر الرئيسي من التماسك عند المستويات الحالية قد يدفع بالمؤشر للتحرك أعلى مستوى 10500 نقطة، فيما على جانب أخر قالت أن فشل التماسك أعلى منطقة 10150 نقطة سوف ينذر بمزيد من التراجع باتجاه مستوى 9750 نقطة .

ونصحت بانتظار إشارة شراء جديدة لسهم “العربية لإدارة الأصول” الذي هبط بجلسة أمس بنحو 8.8% .

وافتتحت البورصة المصرية جلسة اليوم الأربعاء على هبوط جماعي لمؤشراتها وسط اتجاه بيعى للمصريين وذلك حتى أول نصف ساعة تداول .

وهبط المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “Egx30” بنسبة 0.39% عند مستوى 10233 نقطة حتى الساعة 10.30.

بينما هبط مؤشر “egx70” للأسهم المتوسطة بنسبة 0.19% إلى 1833 نقطة، كما هبط “egx100” الأوسع نطاقًا بنسبة 0.37% إلى 2740 نقطة.