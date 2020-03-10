نعيم تحدد 7.17 جنيه قيمة عادلة لسهم مدينة نصر للإسكان وتوصي بالشراء

قالت ان صفقة بيع قطعة أرض داخل مشروع تاج سيتي من شأنها التأثير إيجابيًا على صافي قيمة أصول الشركة.

واصلت وحدة ابحاث بنك الإستثمار “نعيم” توصيتها بشراء سهم مدينة نصر للإسكان والتعمير بسعر مستهدف يبلغ 7.17 جنيه، بينما يتداول السهم حالياً على شاشات البورصة عند مستوى 3.7 جنيه.

وأكدت ” “نعيم” في ورقة بحثية وصلت “المال” أن إعلان شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير عن بيع قطعة أرض داخل مشروع تاج سيتي من شأنها التأثير إيجابيًا على صافي قيمة أصول الشركة.

ووقعت الشركة عقد بيع قطعة أرض بمساحة 114,537 متر مربع داخل مشروع تاج سيتي مقابل 1.145 مليار جنيه، ما يعادل 10 آلاف جنيه للمتر المربع، لشركة منك للاستثمار العقاري، وهي شركة مملوكة لعائلة سلام .

وترى الورقة البحثية الصادرة عن “نعيم” أن الصفقة تُمثل قرابة 13٪ من سعر السهم الحالي، لتأتي بذلك أعلى من تقديراتنا بصورة كبيرة.

واوضحت ان صافي القيمة الحالية لقطعة الأرض المتضمنة بالعقد تبلغ حوالي 6 آلاف إلى 7 آلاف جنيه للمتر مربع، وفقًا لحسابتنا، مع الأخذ في الاعتبار الشروط المحتملة للدفعة المقدمة (التي تتراوح عادة بين 5٪ و10٪) وخطة التقسيط (التي تمتد في الغالب بين 5 إلى 7 سنوات)، والتي جاءت أعلى من تقديراتنا للمعدلات الحالية لأسعار الأراضي المجاورة (لمشروع تاج سيتي) البالغة 4.5 ألف جنيه للمتر المربع.

وأشارت إلى أن الصفقة تعكس صافي أصول بقيمة 13 مليار جنيه تشمل الأراضي غير المطورة المتبقية داخل مشروع تاج سيتي بمساحة 2 مليون متر مربع، والتي تُمثل 2.4 مرة من الحصة السوقية لشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير بواقع 9.0 جنيه للسهم (مقابل السعر السوقي الحالي البالغ 3.84 جنيه للسهم)، وذلك بافتراض القيمة الصفرية لأراضي الشركة المملوكة بمشروع سراي (بمساحة 3.5 مليون متر مربع) وفي غرب أسيوط (بمساحة 437 ألف متر مربع).

توقعت أن تجني “سوديك” متحصلات نقدية فورية تتراوح قيمتها بين 650 مليون جنيه إلى 700 مليون جنيه في حالة إتمام الشركة لإصدار سندات توريق، والذي يُعد من منظورنا دفعة قوية لوضع السيولة النقدية لشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير في ضوء مشروعاتها المستقبلية الضخمة التي تتجاوز قيمتها 100 مليار جنيه على مدار فترة مدتها 5 إلى 10 سنوات.

أضافت: “لا نستعبد احتمالية توزيع الشركة لأرباح نقدية مؤقتة باستخدام جزء من المتحصلات النقدية (بافتراض إصدار الشركة لسندات التوريق).”.

وقالت مدينة نصر للإسكان في بيان سابق أن خطو البيع تأتي في إطار خطتها لبيع قطع أراضي داخل مشاريعها، بالإضافة إلى توسعها في مناطق جديدة بالقاهرة وخارجها؛ حيث تمتلك الشركة أراضي قابلة للتطوير بمساحات إجمالية تبلغ 2 مليون متر بمشروع تاج سيتي و3.5 مليون متر في مشروع سراي و436,800 متر في غرب أسيوط.

وتستعد شركة منك للاستثمار العقاري (والتي أطلقت مشروع “The Hoft” داخل Cobalt Business District) لطرح منتجات جديدة مثل الشقق كاملة التشطيب، مما يساهم في توفير كافة أنواع المنتجات العقارية لعملاء شركة مدينة نصر في مشروع تاج سيتي. والجدير بالذكر أن الشركة الكندية SvN قد قامت بتصميم مشروع شركة منك المرتقب.