نعيم تحدد 40.4 جنيه قيمة عادلة لسهم مصر الجديدة للإسكان وتوصي بالشراء

يتداول السهم حاليا على شاشات البورصة عند 24 جنيهاً.

حددت وحدة أبحاث بنك الإستثمار “نعيم” القيمة العادلة لسهم شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير عند مستوى 40.4 جنيه مع توصية بالشراء، علماً بأن السهم يتداول حاليا على شاشات البورصة عند 24 جنيهاً.

نعيم : نتائج أعمال الشركة تفوقت على التوقعات خلال الربع الأول من العام المالي الحالي

جاء ذلك تعليقا من وحدة أبحاث “نعيم” على نتائج أعمال شركة مصر الجديدة عن الربع الأول من العام المالي الحالي 2019-2020 والتي كشفت عن نمو قوي في الربحية مدعومة ببيع الأراضي.

وقالت “نعيم” في ورقة بحثية وصلت “المال” إن نتائج أعمال الشركة تفوقت على التوقعات خلال الربع الأول من العام المالي الحالي.

وتوقعت أن تشهد ربحية الشركة قفزة الربع الثاني من العام بدعم من مبيعات الأراضي قريباُ.

وأظهرت مؤشرات أعمال الشركة عن الربع الأول من العام الحالي نمواً قدره 28.1٪ في الإيرادات لتصل إلى 248 مليون جنيه.

كما حققت قفزة ملحوظة في صافي الربح بنسبة 237٪ ليصل إلى 29 مليون جنيه.

وذكرت “نعيم” أن تحسن الإيرادات جاء نتيجة لزيادة متحصلات المبيعات التي تضمنت مستحقات تم جمعها من مشروع سوديك إيست.

وأكدت أنها تترقب إفصاح الشركة عن نتائج أعمالها الكلية لتتمكن من تكوين رؤية شاملة، بحسب وصفها.

توقعات بتحسن إجمالي الإيرادات وصافي الربح خلال الربع الثاني من العام المالي 2019/2020

توقعت أن يشهد كل من إجمالي الإيرادات وصافي الربح تحسنًا خلال الربع الثاني من العام المالي 2019/2020 بزدعم من بيع أراضٍ تتراوح مساحتها ما بين 30 إلى 50 فدان بأسعار تتراوح ما بين 2000 إلى 3000 جنيه للمتر مربع.

ترجيحات بالانتهاء من استراتيجية بيع الأسهم ما بين الربع الثالث والرابع في 2019/2020

ورجحت الورقة البحثية الانتهاء من استراتيجية بيع الأسهم واتفاقية إدارة الشركة من قبل مستثمر استراتيجي خلال الفترة ما بين الربع الثالث والرابع من العام المالي الجاري 2019/2020.

وأضافت: “ارتفع هامش الربح الإجمالي للشركة بمقدار 17 نقطة مئوية سنويًا ولكنه تراجع بمقدار 14.8 نقطة ربع سنويًا، مسجلاً 77.5٪، ليتفوق بذلك على تقديراتنا البالغة 71.4٪”.

ووفقا للمؤشرات المالية، سجلت الشركة تدفقات نقدية إيجابية من الأنشطة التشغيلية بقيمة 79.8 مليون جنيه خلال الربع المُشار إليه.

وجاء ذلك مقارنة بتدفقات نقدية بلغت 21 مليون جنيه خلال الربع الرابع من العام المالي 2018/2019 وتدفقات قدرها 133 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام المالي الماضي.