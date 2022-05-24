«نعيم» تحدد القيمة العادلة لسهم «مصر للكيماويات» عند 14.74 جنيه وتتبنى نظرة مستقبلية إيجابية

حددت وحدة بحوث بنك الاستثمار “نعيم القيمة العادلة لسهم سهم مصر لصناعة الكيماويات عند 14.74 جنيه، مع توصية بالشراء، علمًا بأن السهم يتداول على شاشات البورصة حاليًّا بالقرب من 9.7 جنيه.

وتوقعت “نعيم”، في ورقة بحثية حديثة، توزيع أرباح مرتفعة بشكل استثنائي للعام المالي الحالي 2021/ 2022.

ورجّحت الورقة البحثية أن يمثل الرصيد النقدي المتاح للشركة أكثر من 50% من رأس المال السوقي بحلول يونيو.

وقالت “نعيم” إن الشركة سجلت أرباحًا قوية، خلال الربع الثالث من العام المالي 2021/ 2022، مدعومة من وصول أسعار الصودا الكاوية والكلور لذروتها.

وسجلت مصر لصناعة الكيماويات صافي ربح بقيمة 51.9 مليون جنيه، بارتفاع قدره 12.0% ربع سنوي، و105.2% سنويًّا.

وأشارت “نعيم” إلى أن الأرباح المذكورة تخطّت تقديراتها البالغة 44 مليون جنيه؛ وذلك نتيجة ارتفاع أسعار المنتجات وتسجيل الهوامش مستويات قياسية.

وبلغ إجمالي إيرادات الشركة 128.5 مليون جنيه، متراجعًا بنسبة 2.7% ربع سنوي، إلا أنه ارتفع بنسبة 19.7% على أساس سنوي.

وأوضحت أن إيرادات الشركة، خلال الفترة المذكورة، جاءت أقل بنسبة ضئيلة عن تقديراتها البالغة 134.4 مليون جنيه، إذ تأثرت أحجام المبيعات بالعوامل السنوية بشهر يناير وفبراير.

وأبدت “نعيم” نظرة مستقبلية إيجابية للشركة على المدى القريب رغم توقعات بحدوث تراجع في الطلب (مع انحسار المخاوف بشأن جائحة كوفيد- 19)، موضحة أن يعوض ذلك استمرار ارتفاع أسعار الصودا الكاوية والكلور.