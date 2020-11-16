بورصة وشركات

نعيم: تجاوز البورصة مقاومة 10900-11000 سيدفعها نحو 11500 نقطة

توصي بشراء سهم "مينا للاستثمار السياحي
أسماء السيد 11:16 ص, الأثنين, 16 نوفمبر 20 11:16 ص, الأثنين, 16 نوفمبر 20

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قالت وحدة التحليل الفني ببحوث شركة نعيم القابضة، إن تمكن البورصة المصرية من تجاوز منطقة المقاومة 10900-11000 نقطة، سيدفعها نحو 11500 نقطة .

وأوصت “نعيم” في تقريرها البحثي بشراء سهم شركة “مينا للإستثمار السياحي” بالقر من مستوى 5.20 جنيه، موضحةً أن السهم يستهدف مستوى 6.25 جنيه ثم 6.60 جنيه .

وكانت مؤشرات المصرية قد أغلقت تعاملات جلسة، أمس الأحد، على هبوط جماعى بين مؤشراتها وسط اتجاه بيعى للعرب وشرائى للمصريين والأجانب.

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وهبط المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية Egx30 بنسبة 0.58% ليصل إلى 10953 نقطة.

كما هبط مؤشر “egx70” للأسهم المتوسطة بنسبة 0.09% إلى 1990 نقطة،بيما هبط “egx100” الأوسع نطاقًا بنسبة 0.02% إلى 2911 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم 1.2 مليار جنيه، واتجه العرب والأجانب للشراء، بينما اتجه المصريون للبيع.

وتأرجح أداء معظم الأسهم المتداولة بين اللونين الأخضر والأحمر، إذ صعد 68 سهمًا من إجمالي 190، بينما هبط 98، وبقى 24 دون تغيير

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بقلم أسماء السيد

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