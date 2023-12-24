«نعيم» تتوقع هبوط البورصة المصرية نحو 23690 نقطة

قالت وحدة التحليل الفني لشركة “نعيم القابضة”، إن مؤشر البورصة المصرية الرئيسي “EGX30” قد تراجع دون مستوى الدعم 24700 نقطة، وأوضحت أن هذا يُشير لمزيد من الهبوط نحو 23690 نقطة .

وعلى جانب آخر، أوضحت أن التمكن من الارتداد لأعلى من مستوى الدعم الأخير 23690 نقطة، سوف يمهد الطريق للعودة صوب مستوى 25500 نقطة .

ونصحت “نعيم” متعاملي البورصة المصرية بانتظار إشارة شراء جديدة لسهم “بالم هيلز” خلال الوقت الحالي، لأنه يتحرك قُرب منطقة دعم .

وكان التباين قد هيمن على مؤشرات البورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع الماضى لينخفض المؤشر الرئيسى “EGX30” بنسبة 1.69%، مغلقا عند 24305 نقطة.

بينما ارتفع “EGX70 EWI” متساوي الأوزان للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.45%، مسجلا 5389، كما تراجع”EGX100 ” الأوسع نطاقا بنسبة 0.05% ليستقر على 7764.

وخسر رأس المال السوقي ما قيمته 7 مليارات جنيه، بما نسبته 0.5%، ليغلق عند 1.666 تريليون.

وبلغت التداولات 166.8 مليار جنيه، وهيمنت الأذون والسندات على 88.67% منها، بينما كان نصيب الأسهم 11.33% فقط من تعاملات داخل المقصورة.