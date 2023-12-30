«نعيم» تتوقع نمو مبيعات «حديد عز» بنحو 46% خلال 2024

تتوقع بحوث “نعيم القابضة” أن تشهد مبيعات شركة “حديد عز” المقيدة في البورصة المصرية نموًّا بواقع 46% خلال 2024 لتصل إلى 214.7 مليار جنيه، وفقًا لدراسة تحليلة أجرتها حديثًا.

ورصدت المذكرة البحثية، التي أعدّتها “نعيم القابضة” عن شركة “حديد عز”، التقديرات المتوقعة للمبيعات حتى عام 2026، إذ رجحت أن تبلغ 230.2 مليار جنيه بنهاية 2025، ثم 253.9 مليار جنيه العام التالي له.

وبشكل عام، قالت إن القيمة المرجحة بنهاية 2023 المنقضي تبلغ 146.8 مليار جنيه، مقارنة بقيمة فعلية 83.9 مليار جنيه خلال 2022 .

وقالت “نعيم” إنها قامت برفع السعر المستهدف لسهم حديد عز ليصل إلى 110 جنيهات، مقارنة مع 45 جنيهًا سابقًا، مع توصية فنية من جانبها بالشراء.

وأوضحت أن مجمع الصهر الجديد لصالح شركة “حديد عز”، بسعة 1.6 مليون طن، والاستحواذ على حصة الأقلية في شركة العز الدخيلة قد يمهد الطريق للأولى لتحقيق أقصى قدر من العائدات من المجمع المتكامل لإنتاج الصلب البالغ سعته 7 ملايين طن سنويًّا في السنوات المقبلة.

ولفتت “نعيم” إلى أن ربحية السهم المتوقعة خلال عام 2024 تبلغ 19 جنيهًا، وأضافت أنه نظرًا لاحتمالية خفض قيمة الجنيه رسميًّا ليصل إلى 45 جنيهًا مقابل الدولار، في الربع الأول من 2014، فإن استمرار ضغوط توفر سيولة العملات الأجنبية في الاقتصاد المحلي سيعزز بشكل غير مباشر أرباح حديد عز مع استمرار فروق األسعار المحلية.

وأشارت إلى أنه بالنظر إلى الإلتزامات الكبيرة للشركة بالعمالت الأجنبية، والتي تصل إلى صافي قيمة 2.1 مليار جنيه، وفقًا لبيانات سبتمبر 2023، توقعت أن تصل خسائر العملات الأجنبية إلى 32 مليار جنيه في تقديرات 2023، و15 مليار جنيه مصري في توقعات 2024.