«نعيم» تتوقع نمو التضخم في مصر إلى 22% بنهاية 2022

قالت وحدة بحوث بنك الاستثمار نعيم ، إن التقديرات الأولية لقراءة معدلات التضخم في مصر تشير إلى وصوله بين 21-22% بنهاية ديسمبر 2022.

وأوضحت نعيم، في ورقة بحثية، أن التقديرات تأخذ في الاعتبار الحسابات الأخيرة لتأثيرات تمرير خفض قيمة الجنيه (نحو 24٪ منذ الأسبوع الأخير في أكتوبر).

وأشارت إلى أن الزيادة الكبيرة في معدل التضخم الشهري خلال أكتوبر الماضي، قد تأثرت هامشيًا فقط بالجولة الجديدة من تأثيرات ارتفاع التكلفة الناتجة عن انخفاض قيمة الجنيه التي طُبقت في نهاية الشهر.

يذكر أن المعدل السنوي للتضخم ارتفع مرة أخرى إلى 16.2٪ في أكتوبر نظرًا لتسارع نمو معدل التضخم الشهري، وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وقالت نعيم إن معدل التضخم الرئيسي السنوي (الرقم القياسي لأسعار المستهلكين في المدن) ارتفع إلى 16.2٪ خلال أكتوبر 2022، مقابل 15٪ في سبتمبر الماضي، ليأتي أعلى من توقعاتنا البالغة 15.8٪ نتيجة لارتفاع معدل التضخم الشهري بوتيرة أكثر حدة.

وقفز معدل التضخم الشهري إلى 2.6٪ في أكتوبر، مقابل 1.6٪ في سبتمبر، مدعومًا بارتفاع أسعار الطعام ومصروفات المدارس، فضلًا عن القفزة الملحوظة في مؤشر الثقافة والترفيه.