«نعيم» تتوقع نتائج أعمال إيجابية لـ«التجارى الدولى»وحيادية لـ«كريدى أجريكول – مصر» بالربع الأول

توقعت بحوث شركة «نعيم القابضة» أن يُحقق بنك «التجارى الدولى» نتائج إيجابية عن الربع الأول من عام 2021، والتى من المتوقع أن يُعلن عنها خلال الأيام القليلة المقبلة، مع توقعات بنتائج حيادية لنظيرهُ «كريدى أجريكول – مصر» فى نفس الفترة أيضا.

بدايةً على صعيد «التجارى الدولى»، توقعت «نعيم» أن يُعلن عن نتائج أعماله المالية للربع الأول من 2021 يوم الإثنين المقبل.

ورجحت فى تقرير بحثى لها، أن تتحسن معدلات الربحية خلال الربع الأول على خلفية تراجع المخصصات بالمقارنة مع معدلات عام 2020.

وأوضحت «نعيم» أنه على الرغم من إعلان أقرانه من البنوك عن تراجع المخصصات بشكل تدريجى خلال عام 2020، إلا أن البنك التجارى الدولى واصل أداءه الحذر، مما قد يدفع لأن يشهد تحولاً طفيفًا خلال عام 2021.

وقالت “نعيم” إن التقديرات تُشير إلى تحقيق البنك لصافى ربح بقيمة 3 مليارات جنيه عن الربع الأول لعام 2021 بارتفاع نسبته %4 ربع سنويًا و25٪ سنويًا.

وتوقعت أن يصل صافى الدخل من الفوائد إلى 6.34 مليار جنيه، ليستقر على أساس ربع سنوى ويرتفع بنسبة 2٪ سنويًا، مع التوقعات بتسجيل صافى هامش الفوائد %6.58، مقابل %6.71 خلال الربع الرابع من 2020 و%7.28 فى الربع الأول من 2020؛ مما قد يعكس انخفاض العائدات على سندات الخزانة والقروض.

وكذلك رجحت أن تبلغ مخصصات خسائر القروض وخسائر الاضمحلال 748 مليون جنيه خلال الربع، لتتراجع بنسبة %35 ربع سنويًا و%40 سنويًا، مع التوقع بأن يصل صافى القروض إلى 140 مليار جنيه، بنمو قدره 3٪ ربع سنويًا و9.5٪ سنويًا.

كما توقعت أن يصل إجمالى الودائع إلى 356 مليار جنيه، لينمو بواقع %4.5 ربع سنويًا و%15 سنويًا، على أن تُسجل نسبة القروض إلى الودائع 39.4٪، مقابل 40٪ خلال الربع الرابع من 2020 و41.4 خلال الربع الأول من 2020

فيما توقعت نتائج حيادية لبنك “كريدى أجريكول – مصر” عن فترة الربع الأول من العام الجارى والتى من المتوقع أن يُعلن عنها قريبًا أيضًا، مرجحةً أن تشهد الميزانية العمومية للبنك نموًا، مع تخطى معدل نمو القروض لمعدل نمو الودائع.

وقالت إنه من المرجح أن يدفع انخفاض الاستثمارات والعائدات من أدوات الدين لصافى هامش الفوائد نحو الهبوط بشكل طفيف، مرجحةً تراجع المخصصات خلال الربع.

وأكدت أن التقديرات تُشير إلى تحقيق البنك لصافى ربح بقيمة 366 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2021، بارتفاع نسبته %9 ربع سنويًا، وبانخفاض نسبته %17 سنويًا.

كما توقعت أن تصل المخصصات وخسائر الاضمحلال إلى 52 مليون جنيه خلال الربع، لتتراجع بنسبة %60 بالمقارنة مع 131 مليون جنيه خلال الربع الرابع من 2020 و30 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2020.

ورجحت تحقيق البنك لصافى دخل من الفوائد بنحو 725 مليون جنيه، بزيادة قدرها %0.6 على أساس ربع سنوى، ليهبط بنسبة %4 على أساس سنوى.

وأضافت أن التقديرات تشير إلى تسجيل صافى هامش الفوائد بواقع %6.38، مقابل %6.49 فى الربع الرابع من 2020 و%6.6 فى الربع الأول من 2020.

فيما رجحت أن ترتفع إجمالى القروض بنسبة %3 ربع سنويًا و%9 سنويًا، لتصل إلى 27.9 مليار جنيه، بينما نتوقع أن تبلغ الودائع 41.9 مليار جنيه، بارتفاع نسبته %1.6 ربع سنويًا و%4 سنويًا، على أن تُسجل نسبة القروض إلى الودائع %66.6 خلال الربع الأول من 2021، مقابل %65.7 خلال الربع الرابع من 2020.