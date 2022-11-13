«نعيم» تتوقع قفزة في أرباح «كريدي أجريكول» الربع الثالث من 2022

رجحت بحوث شركة “نعيم القابضة” تمكن بنك كريدي أجريكول مصر” من تحقيق قفزة بأرباح الربع الثالث من العام الجاري والتي من المتوقع أن يتم الإعلان عنها قريبًا .

وأوضحت “نعيم” أن هذا يأتي مع التوقعات بتحسن كبير في صافي هامش الفائدة، لافتهً إلى أن تقديراتها تُشير إلى وصول قيمة صافي الربح خلال الربع إلى 567 مليون جنيه، بارتفاع 8.3% ربع سنويًا و37.4% سنويًا.

فيما رجحت أن يبلغ صافي دخل الفائدة خلال الربع الثالث من العام الجاري حوالي 934 مليون جنيه، بارتفاع 8.6% ربع سنويًا و25.5% سنويًا.

وقالت إنهُ وفقًا لحساباتها فإنها تتوقع ارتفاع صافي هامش الفائدة بحدة ليصل إلى 7.1%، مقابل 6.6% في الربع الثاني من 2022؛ ويعكس هذا التحسن ارتفاع العائدات على استثمارات الخزانة، بالإضافة إلى الفوائد المفروضة على القروض، ولكن بدرجة أقل.

وتوقعت “نعيم” في تقريرها البحثي أن تبلغ المُخصصات خلال هذا الربع 33 مليون جنيه، مقابل 15 مليون جنيه في الربع الثاني من 2022 و45 مليون جنيه في الربع الثالث من 2021.. على أن تستقر نسبة القروض المتعثرة ربع سنويًا عند 3.5%، مقابل 3.5% في الربع الثاني من 2022، و3.4% في الربع الثالث من 2021.

وتكهنت بعدم حدوث تغيير في معدل الضريبة الفعلي على أساس ربع سنوي، وبقائه عند 27%، وتشير التقديرات إلى تباطؤ معدل نمو القروض إلى 3.4% ربع سنويًا و16.6%سنويًا، مع وصول إجمالي القروض إلى 34.8 مليار جنيه نتيجة لتراجع إقراض الشركات خلال هذا الربع.

وقدرت بأن تبلغ قيمة إجمالي الودائع 52.5 مليار جنيه، بزيادة 7%ربع سنويًا و16.2% سنويًا؛ مدعومًا بشكل أساسي بودائع الشركات والتي ارتفعت 11% ربع سنويًا و29% سنويًا، وبدرجة أقل بالنسبة لودائع الأفراد بارتفاع 3% ربع سنويًا .

ومع الترجيحات بزيادة تعرض الميزانية العمومية لاستثمارات الخزانة، توقعت “نعيم” انخفاض نسبة القروض للودائع إلى 66.2% في الربع الثالث من 2022، مقابل 68.5% في الربع الثاني من 2022.