بورصة وشركات

«نعيم» تتوقع تمكن «أموك» من تحقيق هوامش أرباح قوية الربع الثالث من 2021

بدعم اتساع فروق أسعار التكرير
أسماء السيد 7:39 م, الخميس, 30 سبتمبر 21 7:39 م, الخميس, 30 سبتمبر 21

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توقعت بحوث شركة “نعيم القابضة” تمكن شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية “أموك” من تحقيق هوامش أرباح قوية خلال الربع الثالث من العام الجاري، بدعم من ارتفاع فروق أسعار التكرير .

وأضافت الشركة في تقرير بحثي لها اليوم أنه مع ارتفاع أسعار النفط والبترول فمن المتوقع استفادة المصافي المحلية؛ وهي الشركة المصرية للتكرير المملوكة للقلعة للاستشارات المالية، والإسكندرية للزيوت المعدنية بشكل كبير حيث ارتفعت فروق أسعار التكرير إلى أعلى مستوى لها خلال عام.

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ولفتت إلي أن أسعار الديزل – زيت الوقود عالي الكبريت – ارتفعت إلى 22.3 دولار للبرميل في أحدث تداول ليرتفع من بداية العام حتى الآن 86% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، فيما بلغ متوسط فروق الأسعار للربع الثالث من 2021 حوالي 20 دولار للبرميل، بزيادة قدرها 13% ربع سنويًا.

وقالت: من الواضح أن المؤشرات تهدف إلى تعزيز ربحية الشركة المصرية للتكرير التابعة للقلعة للاستشارات المالية والإسكندرية للزيوت المعدنية.

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وأضافت ان شركة المصرية للتكرير شهدت قفزة في هامش التكرير الإجمالي إلى 4.8 دولار للبرميل في الربع الثاني مقابل 1.2 دولار للبرميل في الربع الأول.

أما بالنسبة للإسكندرية للزيوت المعدنية فرجحت “نعيم” أن تكون التأثيرات الإيجابية على الربحية أكثر وضوحًا.

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بقلم أسماء السيد

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