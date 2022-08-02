«نعيم» تتوقع تسجيل «سيدي كرير» ربحية بقيمة 127 مليون جنيه الربع الثاني من 2022

توقعت بحوث شركة “نعيم القابضة” تحقيق شركة “سيدي كرير للبتروكيماويات” ربحية بقيمة 127 مليون جنيه عن الربع الثاني من العام الجاري 2022، والتي من المتوقع أن يتم الإعلان عنها قريبًا .

ولفتت في تقرير بحثي لها، إلي أن تلك الربحية المتوقعة تعتبر متراجعة بالنسبة للفترة المقارنة على أساس سنوي وربع سنوي، إذ أنها كانت تبلغ حوالي 251 مليون جنيه في الربع الأول و131 مليون جنيه في الربع الثاني من 2021.

وأوضحت أن هذا التراجع المتوقع هو انعكاس لعودة الأحجام إلى مستوياتها الطبيعية بعد الزيادة الكبيرة المُسجلة في الربع الأول من 2022 والتي كان لديها مخزون متراكم مُرحل من عام 2021.

وقالت إن التقديرات تُشير إلى وصول إيرادات هذا الربع إلى 1.7 مليار جنيه، بتراجع 19.1% ربع سنويًا بسبب التراجع 33% في الأحجام، ولكن تم تعويضه جزئيًا بالتراجع في قيمة الجنيه، وبارتفاع 25.4% سنويًا.

وأضافت أنه من المتوقع أن يتراجع معدل استغلال الطاقة الإنتاجية للمصنع ليصل إلى 92% مقابل 137% في الربع الأول من 2022.

كما يُتوقع أن يرتفع متوسط الأسعار هامشيًا بنسبة 2.5٪ ربع سنويًا من حيث الدولار الأمريكي، في حين تمثل الزيادة 18٪ بالجنيه المصري نظرًا لخفض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار.

وقالت أيضًا إن التقديرات تُشير إلى تسجيل الهامش الإجمالي 15.3٪، بتراجع 1.9 نقطة مئوية و5.6 نقطة مئوية سنويًا، متأثرًا بارتفاع تكلفة التشغيل بما في ذلك الرواتب.

كما رجحت أن تظل أسعار الغاز ثابتة إلى حد كبير ربع سنويًا، موضحةً أنها لا تتوقع حدوث أي تغيير في المعادلة السعرية الموضوعة من قبل شركة جاسكو، كما أنها تستمر في التوصية بشراء السهم بسعر مستهدف 11.20 جنيه .