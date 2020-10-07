«نعيم» تتوقع تراجع معدل التضخم السنوي إلى 3.1% خلال سبتمبر

توقعت وحدة أبحاث بنك الإستثمار "نعيم" أن يهبط المعدل السنوي للتضخم العام إلى 3.1٪ خلال شهر سبتمبر 2020، مقابل 3.4٪ في شهر أغسطس الماضي. ورجحت "نعيم"، في ورقة بحثية وصلت "المال" أن يسجل مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلكين في المدن…

توقعت وحدة أبحاث بنك الإستثمار “نعيم” أن يهبط المعدل السنوي للتضخم العام إلى 3.1٪ خلال شهر سبتمبر 2020، مقابل 3.4٪ في شهر أغسطس الماضي.

ورجحت “نعيم”، في ورقة بحثية وصلت “المال” أن يسجل مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلكين في المدن 107.6 نقطة، مدفوعًا بتراجع معدل التضخم الشهري.

يذكر ان معدلات التضخم العام الحالية تبلغ 3.4٪، والتضخم الأساسي: 0.8٪، ومن المقرر أن يعلن عنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يوم السبت، 10 أكتوبر الجاري عن معدلات سبتمبر.

توقعت “نعيم” أن تهبط أسعار السلع الغذائية على أساس شهري للشهر الخامس على التوالي، وذلك في إطار غياب العوامل التضخمية الناتجة عن ارتفاع التكاليف (المصحوبة أيضًا بالأداء القوي للجنيه)، ومع زيادة الإمدادات المحلية في ظل تقلص أنماط الاستهلاك (حيث لا تزال العوامل التضخمية الناتجة عن الطلب ضعيفة).

وأوضحت “نعيم” أن التقديرات تشير إلى انخفاض معدل التضخم الشهري خلال سبتمبر الماضي إلى -0.3٪، مقابل -0.2٪ في أغسطس 2020؛ مما يؤدي إلى تراجع بعض أسعار السلع الغذائية مثل اللحوم والفواكه.

واستنادًا إلى البيانات المُتاحة التي تتعلق بالأسعار في السوق المحلي، مع مراعاة الأنماط السابقة ذكرت “نعيم”:

وتُشير التقديرات إلى تراجع مؤشر الطعام والمشروبات غير الكحولية (والذي يساهم بنسبة 32.7٪ بالرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين في المدن) بواقع -2.1٪ على أساس شهري (مقابل -1.7٪ خلال أغسطس)، جراء هبوط أسعار السلع الغذائية التي تتسم بتقلبات أسعارها مثل اللحوم والفواكه.

توقعت”نعيم” ارتفاع مؤشر الرعاية الصحية بنسبة 3.4٪ (مقابل 2.4٪ خلال أغسطس)، ويرجع ذلك، على الأرجح، إلى نمو الطلب على الخدمات الصحية. وكذلك تُشير التقديرات إلى نمو مؤشر النقل والمواصلات بنسبة 1.2٪ (مقابل 1.7٪ في أغسطس)، في ظل زيادة أسعار تذاكر المترو.

تراجع المعدل السنوي للتضخم العام (وفقًا للرقم القياسي لأسعار المستهلكين في المدن) إلى 3.4٪ خلال شهر أغسطس الماضي، مقابل 4.2٪ خلال شهر يوليو 2020. كما تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 0.8٪، مقابل 0.7٪ خلال يوليو.

وسجل المعدل الشهري للتضخم العام -0.15٪، مقابل 0.38٪ في يوليو. كما انخفض المعدل الشهري للتضخم الأساسي إلى -0.248٪، مقابل -0.117٪ في يوليو.

وهبط مؤشر الطعام والمشروبات غير الكحولية إلى -4.1٪ سنويًا، مقابل -1.5٪ في يوليو. وعلى أساس شهري، هبط المؤشر إلى -1.7٪، مقابل -0.9٪ في يوليو.

وسجل مؤشر الملابس والأحذية نموًا على أساس سنوي إلى 2٪ خلال أغسطس 2020، مقابل 1.6٪ في يوليو. كما هبط على أساس شهري إلى -0.5٪، مقابل -0.6٪ خلال يوليو.

وارتفع مؤشر الإسكان إلى 0.4٪ سنويًا، مقابل 0.5٪ في يوليو. كما زاد على أساس شهري ، ليسجل 0.1٪، مقابل 2.2٪ في يوليو.

وشهد مؤشر النقل والمواصلات زيادة إلى 8.9٪ سنويًا، مقابل 7.6٪ في يوليو، وعلى أساس شهري، ارتفع إلى 1.7٪، ليستقر في يوليو.

وارتفع مؤشر الاتصالات على أساس سنوي إلى 4.3٪، مقابل 4.5٪ في يوليو، إلا إنه استقر دون تغيير على أساس شهري.

وارتفع مؤشر الرعاية الصحية إلى 9.7٪ سنويًا، مقابل 9.3٪ خلال يوليو. كما ارتفع إلى 2.4٪ شهريًا، مقابل 0.4٪ في يوليو.