«نعيم» تتوقع تراجع تضخم شهر أبريل إلى 4.6%

توقعت بحوث شركة “نعيم القابضة” أن يتراجع المعدل السنوي للتضخم العام (الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين في المدن) إلى 4.6٪ خلال شهر أبريل الماضي، والذي من المتوقع أن يتم إعلانهُ غدًا الأحد، وذلك مقابل 5.1٪ في مارس الماضي.

وأوضحت أن ذلك التراجع يأتي على خلفية التأثيرات المواتية لسنة الأساس وانخفاض أسعار السلع الغذائية.

ولفتت “نعيم القابضة” في تقرير بحثي لها حصلت “المال” على نسخة منهُ، أن التقديرات تُشير ايضًا إلى تباطؤ معدل التضخم الشهري خلال أبريل الماضي إلى 0.1٪، مقابل 0.6٪ في مارس 2020؛ مما يعكس ضبط أسعار السلع الغذائية في ضوء تأثرها بأنماط الاستهلاك التي جاءت أقل مما كان متوقعًا نتيجة أزمة فيروس كورونا المستمرة.

وذكرت أن أسعار السلع الغذائية التي تتسم بتقلبات أسعارها وتأثرها بالعوامل الموسمية (بما في ذلك الخضراوات) قد هبطت على الرغم من النمو المتوقع في الطلب عليها، كما زادت رسوم الرعاية الصحية وخدمات الإنترنت.

وأشارت “نعيم” أن تقديراتها تُشير إلى انخفاض مؤشر الطعام والمشروبات غير الكحولية (والذي يساهم بنسبة 32.7٪ بالرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين في الحضر) إلى 0.9-٪ على أساس شهري نظرًا لهبوط أسعار الخضراوات.

كما رجحت ارتفاع الأسعار ضمن مؤشر الرعاية الصحية بصورة ملموسة، نتيجة زيادة أسعار المستلزمات الطبية ورسوم الخدمات الطبية بالمستشفيات.

وأوضحت أن تقديراتها لشهر أبريل تتخذ في خفض أسعار الوقود الذي تم تطبيقه منذ منتصف أبريل في الاعتبار، وتم تطبيق هذا الخفض يوم 10 أبريل 2020 وفقًا لآلية التسعير التلقائي للوقود التي تتم بشكل ربع سنوي.