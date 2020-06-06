بورصة وشركات

«نعيم» تتوقع تراجع أرباح «النساجون الشرقيون» الربع الأول من 2020

بتأثير من فيروس "كورونا المستجد" .. لتسجل 171 مليون جنيه
أسماء السيد 12:10 م, السبت, 6 يونيو 20 12:10 م, السبت, 6 يونيو 20

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تتوقع بحوث شركة “نعيم القابضة” أن تشهد ربحية شركة النساجون الشرقيون عن الربع الأول من العام الجاري، والتى من المرجح الإعلان عنها خلال الأسبوع الحالي، مزيدًا من الضغوطات .

وتوقعت “نعيم القابضة” في تقرير بحثي لها صلت “المال” على نسخة منهُ، أن تحقيق النساجون الشرقيون صافي ربح بقيمة 171 مليون جنيه، بانخفاض 29٪ ربع سنويًا و15٪ سنويًا.

ورجحت أيضًا أن تسجل الشركة إيرادات بقيمة 2.3 مليار جنيه، بتراجع نسبته 11٪ ربع سنويًا و13٪ سنويًا .

وفيما يتعلق بالسوق المحلية والتي يُمثل 40٪ من إجمالي المبيعات، قالت بحوث “نعيم” إن طلب المستهلكين على منتجات الشركة شهد تباطؤًا نسبيًا خلال بداية 2020 بشهري يناير وفبراير.

وبناء عليه رجحت “نعيم”، أن تشهد المبيعات ركودًا خلال الربع، كما رجحت أيضًا أن تشهد العمليات التصديرية والتي تُشكل 60٪ من إجمالي المبيعات  تباطؤًا منذ بداية منتصف شهر مارس الماضي في ظل أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد.

وتابعت بحوث “نعيم” أنهُ من المحتمل أن تتأثر الإيرادات من الصادرات بارتفاع سعر صرف الجنيه المصري، والذي ارتفع بنسبة 2.4٪ على أساس ربع سنوي و10.5٪ على أساس سنوي.

وتوقعت “نعيم” في تقريرها البحثي، أن يسجل هامش الربح الإجمالي 10٪، بانخفاض قدره 1.6 نقطة مئوية على أساس ربع سنوي وبارتفاع قدره 1.2 نقطة مئوية على أساس سنوي.

وأوضحت “نعيم” أنهُ وفقًا لحساباتها كانت “النساجون الشرقيون” تمتلك مخزونًا من المواد الخام “البولي البروبيلين” بتكلفة متوسطة تبلغ 1050 دولار للطن، بارتفاع نسبته 4٪ ربع سنويًا وبانخفاض قدره 7٪ سنويًا.

 وعلى صعيد أخر، توقعت “نعيم” حصول النساجون الشرقيون على 50 مليون جنيه تقريبًا ضمن المبالغ المستحقة لها لدى صندوق تنمية الصادرات خلال الربع الأول من 2020.

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بقلم أسماء السيد

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