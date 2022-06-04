«نعيم» تتوقع تحقيق شركة حديد عز مؤشرات تشغيل جيدة خلال الربع الأول

توقعت بحوث شركة “نعيم القابضة”، أن تكون مؤشرات التشغيل لشركة “حديد عز” جيدة خلال الربع الأول من العام الجاري 2022، رغم التوقع بتراجع صافي الربح نتيجة لضغوط خسائر فروق العملات بسبب انخفاض قيمة الجنيه التي حدثت في مارس.

ورجحت “نعيم” في تقرير بحثي لها، أن يصل صافي الربح بعد خصم حقوق الأقلية إلى 880 مليون جنيه، بتراجع 15% ربع سنويًا ولكن بارتفاع 13% سنويًا؛ ولكن عند تعديل خسائر فروق العملات المقدرة بقيمة مليار جنيه، فمن المفترض أن يكون الربح 1.37 مليار جنيه بارتفاع 32% ربع سنويًا و75% سنويًا.

وأوضحت”نعيم” أن التقديرات تُشير إلى وصول إجمالي الإيرادات إلى 19.1 مليار جنيه وهو رقم قياسي ربع سنوي جديد بنمو 2% ربع سنويًا و42% سنويًا، مدعومًا بارتفاع أسعار بيع حديد التسليح محليًا وصادرات الصلب المُسطح.

كما رجحت أن يسجل الهامش الإجمالي رقم قياسي جديد عند 25%، بزيادة 5 نقاط مئوية ربع سنويًا و4.3 نقطة مئوية سنويًا، مع استفادة الشركة من المخزون المتراكم منخفض التكلفة من الحديد الخام والخردة.

وكذلك توقعت “نعيم القابضة”، أن تستمر الديون في الميزانية العمومية في الانخفاض بشكل مطرد خلال الربع، واستمرت في التوصية بشراء سهم حديد عز في البورصة المصرية.