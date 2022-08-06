«نعيم» تتوقع تحسن ربحية «بالم هيلز» عن الربع الثاني من 2022

تتوقع بحوث شركة “نعيم القابضة”، تحسن ربحية شركة “بالم هيلز للتعمير” عن الربع الثاني للعام الجاري، والتي من المتوقع أن يتم الإعلان عنها قريبًا .

وتوقعت أن يرتفع صافي الربح “صافي الدخل بعد خصم الضرائب والحصص غير المسيطرة” بنسبة 7% ربع سنويًا و23% سنويًا، ليصل إلى 316 مليون جنيه، مدعومًا بتحسن الهوامش ربع سنويًا.

وقالت إنه من المتوقع أن تعلن بالم هيلز للتعمير قريبًا عن نتائجها للربع الثاني من 2022، موضحةً أن تقديراتها تشير بشكل عام إلى تحسن هوامش الشركة، فضلًا عن تراجع معدل الضريبة الحقيقي بما يعوض التراجع المُقدر في الإيرادات ربع سنويًا.

أما بالنسبة عن نمو الأرباح سنويًا فأضافت “نعيم”، أنه يعود إلى ارتفاع الإيرادات، إذ بدأت الشركة في تسليم وحدات في مشروع باديا.

ورجحت أن يسجل هامش الربح الإجمالي 33%، أعلى 1.4 نقطة مئوية ربع سنويًا نتيجة للتوليفة المواتية لتسليم الوحدات، ولكن بتراجع 1.3 نقطة مئوية سنويًا بسبب ارتفاع تكلفة المواد الخام المتأثرة بالظروف التضخمية المحيطة.

ولفتت إلى أن التقديرات تُشير إلى وصول إجمالي الإيرادات إلى 2.59 مليار جنيه، بتراجع 11% ربع سنويًا و27% سنويًا.

واستمرت “نعيم” في التوصية بشراء السهم عند سعر مستهدف 2.37 جنيه للسهم.