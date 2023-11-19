«نعيم» تتوقع تحرك البورصة المصرية نحو 25000 نقطة

توقعت بحوث شركة “نعيم القابضة”، تحرك مؤشر البورصة المصرية الرئيسي “egx30” نحو مستوى 25000 نقطة، على المدى القريب .

وأوضحت أن مؤشر البورصة المصرية الرئيسي “egx30” صعد لمستوى 24400 نقطة، ومنها تمكن من تخطي مستوى 24500 نقطة ما يدفعهُ لمزيد من الصعود .

ووكانت مؤشرات البورصة المصرية، المسار الصاعد حتى منتصف تعاملات اليوم الأحد 19-11-2023، مع استمرار تسجيل مستويات غير مسبوقة تاريخيا.

وقفز مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، بنحو 2.15%، متجاوزا مستوى 24900 نقطة، وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنحو 1.34%، عند مستوى 4930 نقطة.

وصعد مؤشر البورصة الأوسع نطاقا EGX100، بنسبة 1.47%، مسجلا مستوى 7264 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة إلي 199 سهما، ارتفع 124 سهما، وتراجع 18 سهما، فيما استقر 57 سهما دون تغيير.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والأجانب نحو الشراء، بصافي قيمة 108.51 مليون جنيه، و 16.96 مليون جنيه علي الترتيب، مقابل صافي بيع للمستثمرين العرب بقيمة 125.48 مليون جنيه.