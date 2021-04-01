بورصة وشركات

«نعيم» تتوقع تحرك البورصة المصرية لاختبار دعم 10315 نقطة

توصي بشراء سهم "مصر الجديدة للإسكان"
أسماء السيد 9:18 ص, الخميس, 1 أبريل 21 9:18 ص, الخميس, 1 أبريل 21

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توقعت وحدة التحليل الفني بشركة نعيم القابضة أن تعاود البورصة المصرية اختبار مستوى الدعم 10315 نقطة بالفترة الحالية.

وأوضحت “نعيم”، في تقرير بحثي لها حصلت “المال” على نسخة منه، أن كسر ذلك المستوى لأسفل سوف ينذر بمزيد من التراجعات نحو مستوى 10050 نقطة، ثم مستوى 9750 نقطة، فيما على جانب آخر أشارت إلى أن التمكن من الارتداد لأعلى سوف يدفع به نحو 10450 نقطة، ثم مستوى 10785 نقطة.

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وأوصت “نعيم” بشراء سهم “مصر الجديدة للإسكان والتعمير” بالقرب من 4.85 جنيه، وحددت مستهدفاته عند 5.25 جنيه ثم 5.50 جنيه.

يُذكر أن السوق كانت قد أنهت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي بنهاية تعاملات جلسة الأربعاء، وسط توجهات بيعية للمستثمرين الأجانب.

وأنهى المؤشر الرئيسي “EGX30” تعاملاته على هبوط بنحو 1.6% عند 10568 نقطة، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “EGX70EWI” بنحو 0.94% عند 1969 نقطة، والمؤشر الأوسع نطاقًا “EGX100” بـ1% ليصل إلى 2910 نقاط.

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وبلغت تداولات الأسهم حوالي 1.2 مليار جنيه، ومن إجمالي الأسهم المتداولة والبالغة 185 سهمًا، هيمن الصعود على أداء 51 سهمًا، وهبط 102 أخرى، ولم يتغير أداء الباقية.

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بقلم أسماء السيد

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