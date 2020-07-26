نعيم تتوقع تحركات صاعدة للبورصة المصرية نحو 10700 نقطة

مع توصية بشراء سهمي "بلتون المالية" و "البنك المصري لتنمية الصادرات"

تتوقع وحدة التحليل الفني بشركة “نعيم القابضة” تحرك مؤشرات البورصة المصرية في إتجاه صاعد نحو مستوى المقاومة 10700 نقطة، موضحةً أن تمكنهُ من تخطي مستوى 10750 نقطة سوف يفتح له الباب للصعود نحو 11200 نقطة .

واوصت نعيم، في تقرير بحثي لها حصلت “المال” على نسخة منهُ، بشراء سهم “بلتون المالية”، بالقرب من 2.30 جنيه، كما حددت له مستهدف عند 2.65 جنيه ثم 2.85 نقطة .

وأوصت بشراء سهم “البنك المصري لتنمية الصادرات” بالقرب من 11 جنيه وحددت مستهدفاتهُ عند 13.50 ثم 15 جنيه .

وأنهت السوق تعاملات الأسبوع الماضى على صعود جماعى للمؤشرات، كان الأعلى فيها من نصيب EGX70 وEGX100 بينما أحرزEGX30 الرئيسى ارتفاعاً طفيفاً، كما حقق رأس المال السوقى مكاسب متواضعة، وسيطر الاتجاه البيعى على تعاملات المستثمرين الأجانب، فيما اتجه العرب نحو الشراء.

وارتفع المؤشر الثلاثينى للبورصة المصرية بنسبة %0.18 إلى مستوى 10460 نقطة، والسبعينى %4.8 إلى 1494 نقطة، وEGX100 بنسبة %3.85 إلى 2287 نقطة.

وربح رأس المال السوقى 1.6 مليار جنيه لينهى تعاملات الأسبوع المنقضى عند 576.5 مليار جنيه، مقارنة مع 574.9 مليار جنيه.

وارتفعت التداولات إلى 8.5 مليار جنيه، مقارنة مع 7.4 مليار جنيه، وسيطرت الأسهم على %79.11 بينما كان نصيب السندات %20.89.

واستحوذ المستثمرون المحليون على %72.9 من التعاملات والأجانب على %21 بصافى بيع 261.3 مليون جنيه، والعرب %6 بصافى شراء 5.5 مليون جنيه.