«نعيم» تتوقع تباطؤ أحجام التداول بشركة الإسكندرية للحاويات

ترى وحدة أبحاث بنك الاستثمار “نعيم” مستقبل شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع من منظور حيادي على المدى القريب.

وتوقعت “نعيم”، في ورقة بحثية وصلت “المال” أن يشهد حجم تداول الحاويات تراجعًا نتيجة التباطؤ المتوقع في التجارة الأجنبية.

يذكر أن حجم تداول الحاويات بالشركة قد هبط بنسبة تتراوح بين 10٪ إلى 15٪ بحسب المؤشرات المالية الأخيرة عن الربع الثالث من العام المالي الحالي 2019-2020.

وأظهرت النتائج الأولية لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع خلال الربع المذكور تحقيق إيرادات بقيمة 568 مليون جنيه، بانخفاض 2٪ ربع سنويًا، و15٪ سنويًا، بينما بلغ صافي الربح 304 مليون جنيه، بتراجع 4٪ ربع سنويًا و21٪ سنويًا.

ومع ذلك، رجحت “نعيم”، في ورقتها البحثية أن تبقى هوامش الربح مرتفعة نظرًا لاستمرار فعاليات التكلفة.

مشروعات توسع

ورجحت أن تشهد مشروعات التوسع الخاصة برصيف الميناء رقم 96 وعملية الاستحواذ على جزء من رصيف الميناء رقم 55 وخطوط الشحن البحرية تأخيرات في ظل تفشي فيروس كورونا.

كما توقعت أن تؤجل الشركة عملية طرح حصة إضافية تتراوح نسبتها بين 25٪ إلى 30٪ من أسهمها بالبورصة إلى عام 2021 نظرًا للظروف غير المواتية للسوق.

وواصلت “نعيم” توصيتها بشراء سهم الإسكندرية لتداول الحاويات، موضحة أن السعر المستهدف للسهم لا يزال قيد المراجعة.

وقالت إنه على الرغم من انخفاض أرباح شركة الإسكندرية لتداول الحاويات خلال الربع الثالث من العام المالي 2019-2020، كما كان متوقعًا، إلا أنها تخطت تقديراتها.

وأشارت “نعيم”، في تعليق على نتائج الأعمال، إلى أن الإيرادات المسجلة تخطت تقديراتها البالغة 522 مليون جنيه، كما تجاوزت الأرباح التوقعات البالغة 189 مليون جنيه.

وذكرت أن حجم تداول الحاويات ارتفع 8٪ على أساس ربع سنوي، لكنه استقر على أساس سنوي؛ إذ جاء حجم تداول الحاويات أعلى من تقديراتنا الأولية للربع بحوالي 11٪.

وعلى صعيد آخر، أكدت الورقة البحثية أن رسوم تداول الحاويات بلغت 2498 جنيه، بانخفاض نسبته 9٪ ربع سنويًا و15٪ سنويًا.

وأوضحت أن صافي الربح جاء أعلى من التقديرات بدعم من نمو هامش الربح الإجمالي على خلفية تحسن كفاءة المعدات الجديدة (الرافعات الآلية والشوكية والجرارات)، والتي تستهلك كمية أقل من الوقود، بالإضافة إلى المدخرات الناجمة عن خفض أسعار الطاقة.