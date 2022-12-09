«نعيم» تتوقع استمرار ارتفاع معدلات التضخم إلى 21% خلال يناير المقبل

توقعت وحدة بحوث بنك الاستثمار “نعيم” استمرار ارتفاع معدلات التضخم خلال شهر ديسمبر الجاري مع استمرار المنتجون في احتساب أسعارهم بناء على التكلفة المرتفعة للمخزون.

وقالت “نعيم”، في ورقة بحثية: “وفقًا للمستويات الحالية لسعر الصرف (والذي انخفض رسميًا بمقدار -25% في الشهور القليلة الأخيرة)، ومع الأخذ في الاعتبار التأثيرات التعويضية الناتجة عن تراجع الأسعار العالمية للسلع (وخاصة النفط والحبوب)، نتوقع أن يرتفع الرقم القياسي السنوي للتضخم إلى ما يقترب من 21% في يناير المقبل.

وأوضحت أن القراءة الأخيرة لمعدلات التضخم تتوافق مع تقديراتها التي تمت بالفعل استنادًا على التمرير المتوقع لتأثيرات خفض قيمة الجنيه المصري (بواقع 24% مقابل الدولار)، فضلًا عن نقص المعروض المحلي (بسبب القيود المفروضة على الواردات).

يذكر أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء قد أعلن عن ارتفاع معدل التضخم إلى 18.7% في نوفمبر، بينما سجل التضخم الشهري 2.3%، مقابل 2.6% في أكتوبر الماضى.