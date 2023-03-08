«نعيم» تتوقع ارتفاع معدل التضخم إلى 27.7% عن فبراير الماضي

تتوقع بحوث شركة “نعيم القابضة” استمرار التصاعد في معدل التضخم الشهري، بدافع من الزيادات الكبيرة في أسعار الطعام، في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج والتي نتجت بشكل أساسي إلى استمرار التراجع في قيمة الجنيه، سواء في السوق الرسمية أو غير الرسمية.

ورجحت في تقرير بحثي لها حصلت “المال”على نسخة منه أن يسجل معدل التضخم العام على أساس سنوي (الرقم القياسي لأسعار المستهلكين في المدن) عن شهر فبراير الماضي قيمة 27.7% مقابل 25.8% في يناير.

وأوضحت أن التقديرات تشير إلى تسجيل معدل التضخم الشهري قيمة 2.9%، إذ يستمر المستهلكون في مواجهة ارتفاع أسعار الطعام والمشروبات والتي تمثل الوزن الأكبر 32.7% من قيمة الرقم القياسي.

وقالت إنه من المتوقع أن يسجل مؤشر الطعام والمشروبات زيادة بواقع 6.5% شهريًا نظرًا لما تشهده السوق من ارتفاعات عبر كل عناصر الطعام، بقيادة الزيادات الحادة في أسعار اللحوم والخضراوات والأسماك ومنتجات الألبان والبيض، نتيجة استمرار المنتجين في تمرير ارتفاع التكاليف إلى المستهلك.

وأوضحت أن نقص المعروض بما في ذلك نقص المواد الخام ساهم في ارتفاع الأسعار خلال الشهر ولكن بنسبة ضئيلة، وذلك لبعض عناصر الطعام مثل الدواجن واللحوم.

ورجحت أن ترتفع أسعار اللحوم 12% شهريًا، وأسعار الخضروات 9.5% شهريًا، وأسعار الأسماك 9% شهريًا، وأسعار منتجات الألبان والبيض بمقدار 5% شهريًا، كذلك توقعت ارتفاع أسعار المشروبات بواقع 3% شهريًا.

