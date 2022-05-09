«نعيم» تتوقع ارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام إلى 11.8% خلال إبريل

تتوقع بحوث شركة “نعيم القابضة”، تسارع ارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين في المدن ليصل إلى 11.8% في أبريل 2022، مقابل 10.5% في مارس الماضي.

وقالت إن ارتفاعه سيأتي مستمرًا في التأثر بالعوامل الدافعة للتكلفة والتي تتضمن باقي تأثيرات خفض قيمة الجنية المصري والاضطرابات في سلاسل التوريد الناتجة عن استمرار اندلاع الأزمة في أوكرانيا.

وأضافت في تقرير بحثي لها حصلت “المال” على نسخة منه أن التقديرات تُشير إلى ارتفاع معدل التضخم الشهري الرقم القياسي لأسعار المستهلكين في المدن خلال أبريل 2022 بمقدار 2.1٪، مقابل زيادة قدرها 2.2٪ في مارس؛ وساهمت التأثيرات المواتية لسنة الأساس في تعويض هذا الارتفاع جزئيًا بمساهمة بمقدار -0.9٪.

ورجحت أن تكون الزيادة الشهرية في التضخم مدفوعة بشكل كبير بالزيادة في أسعار العناصر المتضمنة في مؤشر الطعام والمشروبات غير الكحولية والذي يمثل 32.7٪ من سلة الرقم القياسي لأسعار المستهلكين، والذي تشير التوقعات إلى ارتفاعه بنسبة 4.6٪، في ظل التقديرات المشيرة لارتفاع أسعار الخضروات والأسماك واللحوم والخبز والحبوب.

وأوضحت أنهُ استنادًا إلى البيانات المُتاحة التي تتعلق بالأسعار في السوق المحلي، مع مراعاة الأنماط السابقة، فإن التقديرات تُشير إلى ارتفاع مؤشر الطعام والمشروبات غير الكحولية والذي يُمثل حوالي 32.7٪ من الرقم القياسي لأسعار المستهلكين في المدن، بنسبة 4.6٪ شهريًا (مقابل 4.1٪ في مارس).

وتابعت أنهُ يُتوقع أن ترتفع الأسعار ضمن المؤشرات الفرعية التالية – أ) الخضروات بنسبة 17٪ شهريًا، ب) اللحوم (اللحوم الحمراء والدواجن)؛ والتي من المتوقع زيادتها بنسبة 4٪ بسبب الارتفاع في تكلفة الأعلاف، ج) أسعار الأسماك والمأكولات البحرية يتوقع ارتفاعها بنسبة 6٪ بسبب ارتفاع تكلفة الأعلاف لمزارع الأسماك، د) توقع بارتفاع أسعار الخبز والحبوب بنسبة 3٪ بسبب ارتفاع أسعار السلع عالميًا، هـ) من المتوقع ارتفاع أسعار الفاكهة بنسبة 0.5٪ بسبب تراجع المعروض.

فيما نوهت إلي أن التوقعات تُشير إلى استقرار أسعار اللبن والبيض والجبن شهريًا، حيث يتوقع أن يقابل الارتفاع في أسعار الجبن وجود خفض في أسعار البيض.

وأضافت أنهُ يُتوقع ارتفاع مؤشر الإسكان والمرافق (يمثل 19.5٪ من الرقم القياسي لأسعار المستهلكين) بنسبة 0.1٪ شهريًا، مقابل 0.1٪ في مارس.

كما يتوقع ارتفاع مؤشر الملابس بنسبة 2٪ شهريًا (مقابل -0.1٪ في مارس)؛ متأثرًا بخفض قيمة العملة.

وتابعت أنهُ من المتوقع أن يرتفع مؤشر النقل والمواصلات (يمثل 6.7٪ من الرقم القياسي لأسعار المستهلكين في المدن) بنسبة 0.7٪ شهريًا، مقابل 0.3٪ في مارس.

وكان المعدل السنوي للتضخم العام وفقًا للرقم القياسي لأسعار المستهلكين في المدن، قد سجل 10.5٪ خلال شهر مارس الماضي، مقابل 8.8٪ خلال شهر فبراير 2022. كما سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي 10.05٪ في مارس، مقابل 7.23٪ خلال فبراير الماضي.

كما سجل المعدل الشهري للتضخم العام 2.2٪ في مارس، مقابل 1.6٪ في فبراير. كما سجل المعدل الشهري للتضخم الأساسي 3.093٪ في مارس، مقابل 1.16٪ في فبراير.