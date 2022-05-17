«نعيم» تتوقع ارتفاعًا متتاليًا لربحية مجموعة طلعت مصطفى خلال الربع الأول من 2022

توقعت بحوث شركة “نعيم القابضة” تمكن مجموعة “طلعت مصطفى” من تحقيق ارتفاع متتالٍ في ربحية الربع الأول من العام الحالي 2022.

وقالت أنه من المتوقع أن تعلن شركة طلعت مصطفى القابضة قريبًا عن نتائجها للربع الأول من عام 2022، مرجحةً أن يصل صافي الربح إلى 470 مليون جنيه، بارتفاع 641.5% ربع سنويًا و5% سنويًا، نتيجة ارتفاع الإيرادات بسبب النمو في المبيعات التعاقدية والتحسن في أداء قطاع الفنادق مقارنة بالربع الأول من 2021.

فيما رجحت “نعيم القابضة” أن يواجه الهامش الإجمالي بعض الضغوط خلال هذا الربع، فمن المُقدر أن يسجل 29% مقابل 31% في الربع الأخير من 2021 و32% في الربع الأول من 2021، بسبب تراجع هامش التسليمات للشركة، حيث بدأت الشركة في تسليم وحدات في مشروع سيليا.

كما توقعت أن تصل الإيرادات إلى 3.4 مليار جنيه، أقل 15% ربع سنويًا وأعلى 18% سنويًا، وعلى نطاق المبيعات التعاقدية، فتوقعت أن تولد الشركة إجمالي مبيعات بقيمة 5.5 مليار جنيه، بارتفاع 13% ربع سنويًا و59% سنويًا، كناتج رئيسي من مبيعات مديني ونور سيتي.

واستمرت في التوصية بشراء سهم الشركة عند سعر مستهدف 10.56 جنيه للسهم.