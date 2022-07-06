«نعيم» تتوقع ارتفاعًا طفيفًا في معدلات التضخم السنوي إلى 13.8%

توقعت وحدة بحوث بنك الاستثمار “نعيم” ارتفاع المعدل السنوي العام للتضخم في مصر، ليصل إلى 13.8% في يونيو 2022، مقابل 13.5% في مايو الماضي.

ويعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء غدًا الخميس، الأرقام الرسمية لمعدلات التضخم عن شهر يونيو.

ورجحت “نعيم”، في ورقة بحثية، أن يسجل المعدل الشهري للتضخم 0.5% مقابل 1.1% في شهر مايو الماضي؛ نتيجة مساهمة سنة الأساس المقابلة بقيمة هامشية تبلغ -0.2%.

وأضافت: “سيكون لمؤشر الطعام والمشروبات تأثير ضئيل على القراءة الشهرية، ولكن وسط تصاعد قادم من المؤشرات الأخرى مثل المرافق، والمطاعم والفنادق”.

وقالت إن التقديرات تشير إلى ارتفاع مؤشر الطعام والمشروبات غير الكحولية (يمثل 32.7% من الرقم القياسي لأسعار المستهلكين في المدن)، بمقدار طفيف 0.1% شهريًا (مقابل +0.6% في مايو الماضي).

ومن المتوقع ارتفاع أسعار اللحوم بنسبة 4% شهريًا بسبب ارتفاع الطلب المدفوع بفترة العطلة القادمة لعيد الأضحى، ، وزيادة أسعار منتجات الألبان (بما في ذلك الجبن) والبيض؛ فمن المحتمل ارتفاع مؤشر اللبن والبيض والجبن 1.8٪ شهريًا، وكذلك ارتفاع أسعار السكر والمنتجات الأخرى المرتبطة بمقدار 1.5% شهريًا، 4) يُتوقع تراجع أسعار الزيوت والدهون بواقع -1.5٪ شهريًا.

بينما تشير التقديرات إلى تراجع أسعار الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة -1.5٪ شهريًا.

ويُتوقع ارتفاع مؤشر أسعار المشروبات غير الكحولية بمقدار 1٪ شهريًا بسبب ارتفاع أسعار القهوة والشاي، فضلًا عن ارتفاع تكلفة انتاج المشروبات الغازية.

خلفية عن التضخم خلال مايو وفقًا لبيانات التعبئة العامة والإحصاء

وسجل المعدل السنوي للتضخم العام (وفقًا للرقم القياسي لأسعار المستهلكين في المدن) 13.5% خلال شهر مايو الماضي، مقابل 13.1% خلال شهر أبريل 2022. كما سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي 13.3% في مايو، مقابل 11.9% خلال أبريل الماضي.

سجل المعدل الشهري للتضخم العام 1.1٪ في أبريل، مقابل 3.3٪ في أبريل. كما سجل المعدل الشهري للتضخم الأساسي 1.6٪ في مايو، مقابل 2.4٪ في أبريل.

ارتفع مؤشر الطعام والمشروبات غير الكحولية 24.8٪ سنويًا، مقابل 26٪ سنويًا في أبريل. وعلى أساس شهري، سجل المؤشر ارتفاع 0.6٪ شهريًا، مقابل 7.6٪ شهريًا في أبريل 2022.

سجل مؤشر الملابس والأحذية ارتفاع 7.5٪ على أساس سنوي، مقابل 7.2٪ في أبريل الماضي. كما ارتفع بنسبة 1.7٪ على أساس شهري، مقابل تراجع 4٪ في أبريل.

سجل مؤشر الإسكان 7.4٪ سنويًا، مقابل 5.6٪ في أبريل. وعلى أساس شهري، سجل المؤشر ارتفاع 2.3٪، مقابل 0.9٪ شهريًا في أبريل 2022.

ارتفع مؤشر النقل والمواصلات 5.9٪ سنويًا، مقابل 6.3٪ خلال أبريل 2022، كما سجل زيادة بنسبة 0.2٪ في مايو مقابل زيادة 1.7٪ في أبريل.

ارتفع مؤشر الصحة إلى 4٪ سنويًا مقابل 3.4٪ سنويًا في أبريل، وعلى أساس شهري، سجل ارتفاعًا بمقدار 0.6٪ في أبريل مقابل 0.5٪ في أبريل