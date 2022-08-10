«نعيم» تتوقع أربحًا بقيمة 2.2 مليار جنيه للمصرية للاتصالات خلال الربع الثاني من 2022

توقعت بحوث شركة “نعيم القابضة” أن تتمكن شركة “المصرية للاتصالات” من تحقيق أرباحًا بقيمة 2.2 مليار جنيه خلال الربع الثاني من العام الجاري 2022، والتي من المرجح أن يتم الإعلان عنها غدًا الخميس .

وقالت إن تقديرات السوق لنتائج أعمال الشركة أن تسجل حوالي 1.9 مليار جنيه، مشيرة إلي أن توقعات “نعيم” من المفترض أن تحقق زيادة 25.8٪ سنويًا نتيجة لارتفاع حصة الأرباح من فودافون مصر وإيرادات خدمات البيانات، و61٪ ربع سنويًا نتيجة للعودة للمعدلات الطبيعية بعد التسجيل غير المتكرر لمصروفات غير تشغيلية خلال الربع الأول من 2022.

فيما رجحت أن يكون تأثير فروق العملات محايد، إذ يتعين على المصرية للاتصالات تحقيق بعض الخسائر على صافي التزاماتها المقومة بالدولار، ولكن يُتوقع أن يعوض ذلك مكاسب فروق العملات على التزاماتها المقومة باليورو.

وتوقعت أن يسجل هامش الربح الإجمالي 42.5٪، بزيادة 1.0 نقطة مئوية سنويًا و4.0 نقطة مئوية ربع سنويًا.

كذلك من المتوقع أن يصل إجمالي الإيرادات إلى 9.8 مليار جنيه فيما تبلغ تقديرات السوق 10.3 مليار جنيه، بارتفاع 8.8٪ سنويًا و3.7٪ ربع سنويًا، مدعومًا بمساهمة إيرادات البيانات.

وعلى مستوى الشرائح، فمن المقدر أن تصل إيرادات وحدة أعمال المنزل والاتصالات الشخصية باستثناء الهواتف المحمولة إلى 4.2 مليار جنيه بنمو 15.4٪ سنويًا، و3.2٪ ربع سنويًا، وإيرادات الهواتف المحمولة إلى 794 مليون جنيه بارتفاع كبير 45.7٪ سنويًا و11.6٪ ربع سنويًا.

وإيرادات وحدة أعمال المشغلين إلى 1.4 مليار جنيه بنمو 2.4٪ سنويًا ولكن بتراجع 13.5٪ ربع سنويًا، وإيرادات وحدة أعمال النواقل الدولية إلى مليار جنيه بتراجع 1.5٪ سنويًا و6.8٪ ربع سنويًا.

أما إيرادات وحدة أعمال عملاء وشبكات الدولي فمن المتوقع أن تسجل إيراداتها 797 مليون جنيه بارتفاع 19.8٪ سنويًا، ولكن بتراجع 59.0٪ ربع سنويًا بسبب انخفاض إيرادات مشروعات الكابلات.

وعلى جانب فودافون مصر، فرجحت أن تصل حصة أرباح المصرية للاتصالات إلى 704 مليون جنيه بزيادة 15.0٪ سنويًا و125.3٪ ربع سنويًا، من الإيرادات البالغة 8.7 مليار جنيه بارتفاع 17.3٪ سنويًا و5.7٪ ربع سنويًا .