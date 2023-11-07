«نعيم» تتوقع أداءً ضعيفاً لشركة «مصر للأسمنت - قنا» الربع الثالث من العام الجاري

توقعت بحوث شركة «نعيم القابضة» أداءً ضعيفاً لنتائج أعمال شركة مصر للأسمنت – قنا، خلال الربع الثالث من العام، بسبب تراجع حجم المبيعات بالسوق المحلية، فضلًا عن الانخفاض في الصادرات على أساس ربع سنوي.

ورجحت استمرار صافي الخسائر إلى 17.3 مليون جنيه، مقابل 21.6 مليون في الربع الثاني من 2023 وصافي أرباح بقيمة 9.4 مليون في الربع الثالث من 2022.

كما رجحت أيضًا أن يبلغ إجمالي الإيرادات 758 مليون جنيه، بزيادة 12.6% سنويًا -نتيجة لزيادة الأسعار-، ولكن بتراجع 23.8% ربع سنوي بسبب انخفاض أحجام المبيعات.

وقدرت العائد لكل طن عند 1.5 ألف جنيه، بارتفاع 31.6% سنويًا و6.9% ربع سنوي؛ في حين توقعت أن يصل حجم المبيعات 505 آلاف طن، بانخفاض 14.4% سنويًا و27.8% ربع سنويًا نتيجة لانخفاض حجم التصدير.

وعن هامش الربح الإجمالي يُتوقع ارتفاعه بقدر ضئيل 2.5 نقطة مئوية سنويًا و1.2 نقطة مئوية ربع سنوي، إلى 11.2% (نتيجة لارتفاع الأسعار).