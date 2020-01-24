«نعيم» تتصدر قائمة أعلى 10 شركات سمسرة بالبورصة خلال أسبوع (جراف)

احتلت شركة نعيم للوساطة في الأوراق المالية قائمة أعلى 10 شركات سمسرة بالبورصة المصرية الأسبوع المنقضي، بحصة سوقية قدرها 27.4%.

وذكر تقرير صادر عن مركز معلومات البورصة المصرية أن المجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية قد احتلت المرتبة الثانية بحصة 11.4%.

وجاءت شركة التجاري في المركز الثالث بنسبة 10.5%، وسيجما لتداول الأوراق المالية في المرتبة الرابعة 8.8%، وفاروس لتداول الاوراق المالية 6.5%.

وأشار التقرير إلى أن هيرميس للوساطة في الأوراق المالية قد استحوذت على حصة قدرها 6% في المركز السادس، وبلتون لتداول الاوراق المالية 4.2%.

وجاءت شركة أرقام لتداول الأوراق المالية في المرتبة الثامنة بحصة بلغت 4.1%، وبايونيرز لتداول الأوراق المالية 3.3%، وعربية أون لاين في التاسعة 2.5%.

يذكر أن مؤشرات البورصة قد سجلت هبوطا جماعيا الأسبوع الماضي مدفوعة بضغوط بيعية للمستثمرين العرب والمصريين.

وهبط مؤشر “egx30” الرئيسي بنسبة 0.69% ليصل إلى مستوى 13728 نقطة، ومؤشر “egx70” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.34% إلى 534 نقطة.

يشار إلى أن السوق قد أنهت تعاملات جلسة الخميس الماضي -نهاية الأسبوع- على أداء متأرجح بين مؤشراتها وسط اتجاه بيعى للعرب وقيم تداولات ضعيفة.

وبلغت قيمة التداولات على الأسهم فقط 467 مليون جنيه تقريبًا، واتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأفراد العرب للبيع، بصافى قيم تداولات قدرها 933 ألف جنيه، و23.7 مليون جنيه، و9.7 مليون جنيه على التوالى.

واتجهت تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات الأجنبية للشراء بصافى قيم تداولات قدرها 15.4 مليون و244 ألف جنيه و9.7 مليون جنيه على التوالى.

وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، وصعد 93 سهمًا من إجمالى 169 متداولًا، بينما هبط 41 وبقى 35 دون تغير.

الجراف التالي يوضح قائمة أعلى 10 شركات سمسرة بالبورصة الأسبوع الماضي: