نعيم تبدي نظرة إيجابية لشركة المصرية للاتصالات في 2020

أوصت بشراء سهم الشركة بالبورصة عند قيمة عادلة قدرها 19.1 جنيه علما بانه يتداول على الشاشات حالياً عند مستوى 10 جنيهات.

أبدت وحدة ابحاث بنك الإستثمار “نعيم” نظرة ايجابية مستقبلية للأداء المالي لشركة المصرية للاتصالات خلال 2020 مدعومة بعدة عوامل.

توقعت “نعيم” في ورقة بحثية أن تشهد وحدة اعمال الشركات والمؤسسات بالمصرية للاتصالات ابرام صفقات جديدة مع الكيانات الحكومية للاستفادة من مبادرة التحول الرقمي.

ولفتت إلى أن التنبؤات تشير الى تحسن وحدة اعمال النواقل ووحدة اعمال عملاء وشبكات الدولي لتشهد مزيد من المبيعات إلى جانب مشروعات كوابل جديدة.

ورجحت الورقة البحثية، التي وصلت “المال”، ان يشهد متوسط العائد لكل مستخدم من حيث خدمات البيانات تحسنا، كما ستستفيد الشركة من مبادرة المعاش المبكر من خلال الحصول على 600 مليون جنيه في العام.

وأوصت بشراء سهم الشركة بالبورصة عند قيمة عادلة قدرها 19.1 جنيه علما بانه يتداول على الشاشات حالياً عند مستوى 10 جنيهات.

وقالت “نعيم” أن نتائج أعمال المصرية للاتصالات عن الربع الرابع من 2019 قد جاءت قوية بدعم من قطاع خدمات الصوت والبيانات.

وسجلت الشركة صافي ربح بقيمة 1.17 مليار جنيه خلال الربع المذكور، بارتفاع 8.3٪ ربع سنويًا، مقارنة بخسائر بلغت 209 مليون جنيه في الربع الرابع من 2018، بينما بلغت الإيرادات 6.8 مليار جنيه، بارتفاع 25.5٪ سنويًا و7.6٪ ربع سنوياً.

وأوضحت أن ارباح الربع الرابع قد جاءت أعلى من تقديراتها البالغة 1.02 مليار جنيه بدعم من ارتفاع الهوامش وهبوط النفقات العامة والإدارية ومصروفات الفوائد.

ولفتت إلى أن تحسن الايرادات جاء في ضوء ارتفاع إيرادات خدمات البيانات من وحدة أعمال المنزل والاتصالات الشخصية، إلى جانب نمو إيرادات خدمات الصوت من وحدة أعمال الشركات والمؤسسات ومن وحدة أعمال عملاء وشبكات الدولي.

وترى الورقة البحثية أن التخارج الجزئي للمصرية للاتصالات من حصتها بشركة فودافون مصر اقرب الطرق، وقالت أنها تفضل الانتظار وترقب ما سوف يحدث في إطار الوضع الراهن.