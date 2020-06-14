بورصة وشركات

نعيم : تأجيل ضم أرباح المصنع الجديد يدفع كيما لتحقيق خسائر

أوصت بشراء السهم بسعر مستهدف 8.59 جنيه، مع ترقب إضافة الأرباح المُحققة من كيما-2 إلى نتائج أعمال الشركة.
مصطفى طلعت 8:08 م, الأحد, 14 يونيو 20 8:08 م, الأحد, 14 يونيو 20

شارك الخبر مع أصدقائك

توقعت وحدة أبحاث بنك الاستثمار “نعيم” أن تتكبد شركة الصناعات الكيماوية المصرية (كيما) خسائر خلال الربع الرابع من 2019/2020 في إطار استمرار تأجيل ضم مصنعها الجديد “كيما-2” للأرباح.

وأوصت “نعيم”، في ورقة بحثية وصلت “المال”، بشراء السهم بسعر مستهدف 8.59 جنيه، مع ترقب إضافة الأرباح المُحققة من كيما-2 إلى نتائج أعمال الشركة.

وأشارت الورقة البحثية إلى أن تسوية النزاع مع الشركة القابضة للصناعات الكيماوية حول تكلفة مشروع كيما 2 قد يتطلب زيادة رأسمال شركة كيما.

وقالت “نعيم” أن إجمالي إيرادات “كيما” قد بلغت 45 مليون جنيه خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي، متراجعة نسبته 19٪ ربع سنويًا و46٪ سنويًا.

وأوضحت أن التراجع قد جاء نتيجة انخفاض حجم المبيعات في ظل استمرار تشغيل مصنع كيما-1 في مستويات دون المستوى الأمثل.

وأشارت إلى أن صافي الربح قد بلغ 127 ألف جنيه خلال الربع المذكور مقابل خسائر بلغت 37 مليون جنيه خلال الربع الثاني من 2019/2020 و15 مليون جنيه خلال الربع الثالث من 2018/2019.

وأوضحت الورقة البحثية الصادرة عن “نعيم” أن تحول كيما إلى الربحية خلال الربع الثالث قد جاء نتيجة تحقيق مكاسب فروق عملة بقيمة 85 مليون جنيه.

وسجل هامش الربح الإجمالي -62.4٪، ليواصل أدائه السلبي خلال الربع الثالث من العام المالي 2019/2020، بحسب “نعيم”.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم مصطفى طلعت

كاتب صحفي بجريدة المال، متخصص في تغطية أسواق المال العربية والعالمية والبورصة المصرية عبر اداوت التحليل المالي والإخباري المختلفة، يمتلك سابق خبرة في مجال الإعداد والعمل التليفزيوني بعدد من القنوات.

ملف الكاتب مصطفى طلعت

اقرأ أيضاً

القطاع العقاري يقود صعود البورصة مستحوذاً على 18.5% من التنفيذات خلال أسبوع (جراف)

مصطفى طلعت 8:49 ص, السبت, 13 يونيو 20

كيف تحركت مؤشرات البورصة المصرية خلال الجلسة الأخيرة من الأسبوع (جراف)

مصطفى طلعت 7:49 م, الخميس, 11 يونيو 20

«فاروس» تبقي على توصيتها بزيادة الأوزان لسهم موبكو بقيمة عادلة 65.5 جنيه

مصطفى طلعت 1:16 ص, الخميس, 11 يونيو 20

البورصة تتراجع 1.2% بالختام .. تعرف على حركة المؤشرات اليوم الأربعاء (جراف)

مصطفى طلعت 7:03 م, الأربعاء, 10 يونيو 20

هيرميس : 2 إلى 3% نمواً بالناتج المحلي لمصر بنهاية 2020

مصطفى طلعت 12:56 م, الأربعاء, 10 يونيو 20

«فاروس» تتوقع تعافي تدريجي لذراع العقارات بأوراسكوم للتنمية وتأثر الفندقي

مصطفى طلعت 2:02 ص, الأربعاء, 10 يونيو 20