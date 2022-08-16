«نعيم»: بقاء السوق أدني دعم 9940 يُنذر بمزيد من التراجع نحو 9600 نقطة

قالت بحوث شركة “نعيم القابضة” إن استمرار بقاء مؤشر البورصة المصرية الرئيسي “egx30” أدنى مستوى 9940، ينذر بمزيد من التراجع نحو 9600 بالوقت الحالي .

واوصت “نعيم” بشراء سهم “المصرية للمنتجعات السياحية” بالقرب من 1.63 جنيه، وحددت مستهدفاته الصاعدة نحو 1.90 و 2.10 جنيه .

افتتحت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، على أداء متذبذب لمؤشراتها ،وسط اتجاه بيعي للعرب والأجانب حتى أول ساعة من التداولات.

وهبط المؤشر الرئيسي في البورصة “EGX30” بنسبة 0.05% عند 9909 نقطة ، بينما صعد “EGX70” للأسهم المتوسطة بنسبة 1.5%، ليسجل 2161 نقطة، كما صعد المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بنسبة 1.17% مسجلًا 3084 نقطة حتى الساعة 11:00 .

وبلغت قيم التداول على الأسهم فقط حوالي 438 مليون جنيه تقريبًا، واتجه المصريون للشراء، بينما اتجه العرب والأجانب للبيع، وفقًا لإجمالي التداول على شاشة البورصة حتى أول ساعة تداولات.