بورصة وشركات

«نعيم» : بقاء البورصة أدنى مستوى 10450 يُنذر بمزيد من التراجع نحو 10100 نقطة

توصية بشراء سهم "بورتو جروب"
أسماء السيد 12:06 م, الأثنين, 4 أكتوبر 21 12:06 م, الأثنين, 4 أكتوبر 21

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قالت وحدة التحليل الفني بشركة “نعيم القابضة”، إن بقاء البورصة المصرية أدنى مستوى 10450، يُنذر بمزيد من التراجع نحو 10100 نقطة.

ولفتت “نعيم” في تقريرها البحثي إلى أن هذه الرؤية قد تنتفي في حالة النجاح في تخطي عقبة 10575 نقطة، وأوصت المتعاملين بالانتقائية.

كما أوصت بشراء سهم “بورتو جروب” بالقرب من 0.58 جنيه، وحددت مستهدفاته بالقرب من 0.63 جنيه ثم 0.66 جنيه.

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افتتحت البورصة المصرية تعاملات جلسة الإثنين على صعود جماعى ملحوظ لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائى للعرب والأجانب، وذلك حتى أول ساعة تداول.

وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “Egx30” بنسبة 0.41% عند مستوى 10409 نقطة،وذلك حتى الساعة 10.40.

بينما صعد “egx70” للأسهم المتوسطة بنسبة 0.36% عند 2687 نقاط، كما ارتفع “egx100” الأوسع نطاقًا بنسبة 0.35% عند مستوى 3628 نقطة.

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بقلم أسماء السيد

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