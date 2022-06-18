«نعيم» : انخفاض الطلب خلال شهر رمضان عامل رئيسي لتراجع نشاط الخدمات المالية غير المصرفية في أبريل

أرجعت بحوث شركة “نعيم القابضة” تراجع نشاط الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 53.8% شهريًّا على صعيد شهر أبريل، إلى عوامل الموسمية بسبب انخفاض الطلب خلال شهر رمضان على أنشطة الأعمال والأفراد.

وأوضحت أن إجمالي نشاط الخدمات المالية غير المصرفية، بما يتضمن تمويل الرهن العقاري، والتأجير التمويل، والتمويل الاستهلاكي، والتمويل متناهي الصغر، والتوريق، تراجع بنسبة 53.8% في أبريل 2022، وذلك على أساس شهري،

مقابل قفزة إيجابية شهريًّا بنسبة 58% في شهر مارس 2022، ليسجل إجمالي 10.3 مليار جنيه، فيما نما النشاط بارتفاع على أساس سنوي قدره 18.8% مع تقدير رقم التمويل الاستهلاكي.

وقالت “نعيم”، في تقرير بحثي لها، إنه على الرغم من هذا التراجع، فإنها ترجِّح قفزة جيدة في إجمالي نشاط الخدمات المالية غير المصرفية في مايو، متضمنًا الطلب الكامن في شهر أبريل.

وعلى صعيد أداء نشاط التأجير التمويلي المقدم أوضحت “نعيم” أنه ارتفع في أبريل بنسبة 14.8% على أساس سنوي، ولكن بتراجع 55.4% شهريًّا ليصل إلى 4.6 مليار جنيه، من بينها نسبة 77.4% منها ممنوحة لأنشطة الأراضي والتمويل العقاري.