«نعيم»: انخفاض الجنيه وزيادة الصادرات عوامل دعم تنتظرها «كيما» الفترة المقبلة

قالت بحوث “نعيم القابضة” إن المزيد من التراجع في قيمة الجنيه المصري وزيادة الصادرات التي تمثل 80% من إيرادات شركة “الصناعات الكيماوية المصرية- كيما” تمثل فرصًا متاحة أمام الشركة تؤثر إيجابًا وتدعم معدلات النمو لديها.

ولفتت إلى وجود فرص أخرى متاحة أمام “كيما”، الفترة المقبلة، تتمثل في رفع المزيد من الدعم عن اليوريا المبيعة محليًّا.

وعلى صعيد المخاطر أوضحت “نعيم”، في تقريرها البحثي، أنها تتمثل في أن الفائض العالمي من معروض اليوريا يمثل عاملًا مدمرًا لقيمة الشركة، حيث إن الهوامش سريعة التأثر بأسعار المنتجات، إلى جانب الزيادة الهائلة في الديون والالتزامات الضريبية.

كما أوضحت أنه ضمن المخاطر أيضًا حدوث أي انخفاض إضافي مع تراجع أسعار اليوريا إلى أقل من 300 دولار للطن، سيؤدي إلى تراجع حادّ في هوامش وتقييم شركة كيما، إلى جانب الزيادة في سعر الغاز الطبيعي، وأخيرًا فرض أي قيود على الصادرات، مما يؤدي إلى تراجع الهامش والتدفقات النقدية.

وقامت “نعيم”، في تقريرها البحثي، برفع السعر المستهدف لسهم شركة “كيما” إلى 9.20 جنيه، من 5.60 جنيه، مع توصية بالاحتفاظ.

وبشكل عام، توقعت أن تتراجع ربحية العام المالي 2023- 2024 نتيجة انخفاض أسعار اليوريا إلى ما دون 350 دولارًا للطن مما يؤثر على هامش الربح النقدي.