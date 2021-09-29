بورصة وشركات

«نعيم»: الموافقة على تقسيم بايونيرز تطور إيجابي طال انتظاره

أعلنت الشركة تلقيها لخطاب موافقة من هيئة الرقابة المالية لتسجيل الشركتين المنفصلتين
أسماء السيد 5:26 م, الأربعاء, 29 سبتمبر 21 5:26 م, الأربعاء, 29 سبتمبر 21

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قالت بحوث شركة “نعيم القابضة”، إن الموافقة على تقسيم شركة “بايونيرز القابضة” أمر إيجابي طال انتظاره .

وأعلنت بايونيرز القابضة تلقيها لخطاب موافقة من هيئة الرقابة المالية لتسجيل الشركتين المنفصلتين، بايونيرز بروبرتيز (وتمثل المحفظة العقارية والمقاولات الخاصة بها) وجدوى للتنمية الصناعية (وتمثل العربية لمنتجات الألبان، الكابلات الكهربائية المصرية، يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق – يونيباك)، والشركة القاسمة وهي بايونيرز القابضة، والتي سيتم تغيير اسمها إلى اسباير كابيتال للاستثمارات المالية.

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 وطالبت الشركة بإيقاف التداول على أسهمها لثلاث جلسات بدءًا من الثلاثاء 5 أكتوبر، يتم من خلالها خفض رأس مال الشركة القاسمة بجانب تغيير اسمها إلى اسباير كابيتال للاستثمارات المالية.

وأشارت “نعيم” إلي أنه من المتوقع أن يبدأ التداول على الكيانات الثلاثة المقيدة بالبورصة بعد التوقف لمدة ثلاثة أيام ولكن الأمر يتوقف على الحصول على الموافقة التنظيمية.

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 وقالت “نعيم” في تقريرها البحثي إن التساؤل خلال الوقت الحالي حول مساعي الإدارة لبيع العربية لمنتجات الألبان وبيع وتسييل الأراضي.

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بقلم أسماء السيد

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