«نعيم القابضة» توصى بشراء سهمى «بلتون المالية» و«حديد عز»

يُذكر أن مؤشرات البورصة المصرية، صعدت خلال أول جلسات الأسبوع -أمس الأحد- بوتيرة هادئة

أوصت بحوث شركة «نعيم القابضة» بشراء سهمى “بلتون المالية القابضة” و”حديد عز” المدرجين بالبورصة المصرية .

وأوضحت “نعيم” أن السهم الأول ارتد لأعلى مستوى 2 جنيه ، ما يعزز من فرص الصعود باتجاه مستوى 2.55 جنيه ثم مستوى 2.85 نقطة .

وفيما يتعلق بسهم “حديد عز” أوضحت «نعيم القابضة» أن السهم ارتد لأعلى من نطاق الدعم الرئيسي 8 و 7.80 جنيه ، وهو ما يعزز من احتمالات الصعود الصعود باتجاه مستوى 10.10 جنيه ثم باتجاه مستوى 11.50 جنيه .

يُذكر أن مؤشرات البورصة المصرية، صعدت خلال أول جلسات الأسبوع -أمس الأحد- بوتيرة هادئة، نتيجة تشبع شرائى لغالبية الأسهم التى تعرضت لهبوط ملحوظ مطلع الأسبوع الماضى.

وأكد محللون فنيون أن السوق واصلت أمس الارتدادة التصحيحية الصاعدة التى بدأتها نهاية الأسبوع الماضى، ولكن وسط انخفاض أحجام وقيم التداول بسبب استمرار التأثر بفترة إجازة أعياد الميلاد المجيد.

وصعد EGX30 الرئيسى بنحو 50 نقطة إلى مستوى 13802، بنسبة %0.53 مدعوماً بمشتريات المستثمرين المصريين والعرب ، وقيم تداول لم تتجاوز 424 مليون جنيه على الأسهم.

وطال الصعود مؤشر «EGX70» للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة %0.73 ليغلق عند مستوى 526 نقطة ، ومؤشر «EGX100» الأوسع نطاقاً بنسبة %0.61 ليغلق عند 1371 نقطة.

وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة في البورصة بصعود 90 سهماً من إجمالى 164، بينما هبط 32 وبقى 42 سهماً دون تغيير .