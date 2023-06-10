«نعيم القابضة» ترصد 4 فرص متاحة أمام «أموك» خلال الفترة المقبلة

حددت بحوث “نعيم القابضة”، 4 فرص متاحة أمام شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية- أموك، خلال الفترة المقبلة، على رأسها حدوث أي خفض جديد في قيمة الجنيه المصري.

وأوضحت أن أولى الفرص تأتي في إطار حدوث أي خفض جديد بقيمة الجنيه المصري، وهذا سيكون أمرًا إيجابيًّا بالنسبة لـ”أموك” للارتباط المباشر بين أسعار منتجات الشركة وأسعار البترول العالمية المقوَّمة بالدولار.

وأضافت “نعيم”، في تقريرها البحثي، أن ارتفاع الأسعار العالمية للنفط والبترول سيكون أيضًا ذا تأثير إيجابي على شركة أموك.

وثالثًا قالت إن الحديث عن إدراج سهم الشركة في برنامج الطروحات الحكومية خبر سارٌّ للمساهمين، إلى جانب توزيع عائد على المساهمين من أرباح العام المالي الماضي.

وأوصت “نعيم” بالاحتفاظ بسهم شركة “أموك”، وحددت السعر المستهدف له عند 8.65 جنيه.

وبصورة إجمالية قالت إن نتائج أعمال الشركة، المحقَّقة عن الربع الأول من العام الحالي، جاءت أقل من تقديراتها متأثرة بانخفاض المبيعات والهوامش عن المتوقع.

ونشرت “المال” تصريحات لمصادر مطلعة أن اللجنة الوزارية، المعنية ببرنامج الطروحات الحكومية، تدرس ضم شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية «أموك» إلى قائمة الشركات المحتمل بيع حصص إضافية منها عبر البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة.

ويتوزع هيكل ملكية «أموك» البالغ رأسمالها 1.291 مليار جنيه، بواقع 20.7% لـ«الإسكندرية للبترول»، و«الأهلى كابيتال» 17.4%، و”مصر المالية للاستثمارات” 8.6%، و”مصر للتأمين” 5.7%، وصندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى 5.16%، ونظيره الخاص بالعاملين فى قطاع الأعمال والخاص 5%، و”مصر لتأمينات الحياة” 4.4% .

جدير بالذكر أن الحكومة تستهدف بيع أصول مملوكة لها بقيمة 2 مليار دولار، خلال العام المالى الحالي، المنتهى فى يونيو المقبل، ضمن خططها لتوفير الموارد الدولارية، وفقًا لما أظهره تقرير صندوق النقد الدولى، الصادر مؤخرًا.