«نعيم القابضة» تتوقع تراجعا محدودا في سعر صرف الجنيه أمام الدولار خلال 2023

رجحت بحوث شركة “نعيم القابضة” أن يسجل سعر الصرف الفعلي للعملة المحلية حوالي 33 جنيها للدولار ، خلال العام الجاري 2023، ما يعني حدوث انخفاض محدود في قيمة الجنيه المصري الفترة المقبلة .

واستمرت في التمسك بوجهة نظرها أن البنك المركزي سيعود لتطبيق نظام مرن لسعر الصرف، ولكن بعد الحصول على تمويلات كبيرة بالعملات الأجنبية من الخارج سواء من خلال بيع الأصول، أو إصدارات ديون جديدة.

وأشارت في تقرير بحثي لها، إلي تحسن وضع الجنيه المصري في السوق الموازية نظرًا لارتفاع قيمته بمقدار 10٪ مقابل الدولار الأمريكي في الأسابيع الأخيرة، وتكهنت حدوث ذلك بسبب انخفاض الطلب على العملات الأجنبيه .

وتوقعت أن يهدأ معدل التضخم الشهري في مايو ويونيو نظرًا لقيام تجار التجزئة والجملة بإعادة تسعير مخزوناتهم، موضحةً أن قرار البنك المركزي المصري الأخير بشأن الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغير جاء متماشيًا مع توقعاتها .