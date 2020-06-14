نعيم : البورصة قد تتجه لمعاودة اختبار دعم 10600 نقطة

البورصة المصرية لم تتمكن حتى من الآن من تخطي مستوى المقاومة 11215 نقطة

قالت وحدة التحليل الفني بشركة “نعيم القابضة”، إن البورصة المصرية لم تتمكن حتى من الآن من تخطي مستوى المقاومة 11215 نقطة، ما قد يدفعه لمعاودة إختبار مستوى الدعم 10600 نقطة .

وأوضحت في تقرير بحثي لها حصلت “المال” على نسخة منهُ، أن التمكن من الإرتداد لأعلى من 10600 نقطة، أو حتى من قبل ذلك الدعم سوف يوفر فرصة للصعود بإتجاه مستوى 11800 نقطة .

وأوصت بشراء سهم “ايكون للصناعات الهندسية” بالقرب من 4.15 جنيه، موضحةً أن السهم يستهدف مستوى 5 ثم 5.70 جنيه .

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي خلال تعاملات الأسبوع المنقضي، مدعومة بمشتريات المستثمرين المصريين.

وذكر تقرير صادر عن مركز معلومات البورصة، وصل “المال” نسخة منه، أن مؤشر “egx30” الرئيسي قد ارتفع بنسبة 1.89% ليسجل مستوى 10831 نقطة.

كما صعد مؤشر “egx70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 5.09% إلى 1283 نقطة، و “egx100ewi” الأوسع نطاقًا بنسبة 3.9% إلى 2040 نقطة.

وقفز رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بنسبة 1.1%، ما يعادل 6.3 مليار جنيه؛ ليسجل مستوى 574.4 مليار جنيه، مقابل 568.1 مليار جنيه الأسبوع السابق له.

وبلغ إجمالي قيمة التداول خلال الأسبوع نحو 13.2 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 2.25 مليار ورقة مالية، منفذة على 204 آلاف عملية بيع وشراء.

واستحوذت الأسهم على 45.65% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 54.35 % خلال الأسبوع.