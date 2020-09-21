“نعيم” : البورصة في طريقها للتراجع بالقرب من منطقة دعم 10870 نقطة

قالت وحدة التحليل بشركة “نعيم القابضة”، إن البورصة المصرية تبدو في طريقها لمعاودة التراجع بالقرب من مستويات الدعم 10870 نقطة .

وأوضحت في تقرير بحثي لها حصلت “المال” على نسخة منهُ، أن تمكن المؤشر من الارتداد لأعلى مستوى الدعم 10870 نقطة سوف يدفع بالمؤشر للصعود نحو مستوى 11100 نقطة، كما أن تجاوز مستوى 11100 بنجاح سوف يفتح له باب الصعود نحو 11500 نقطة .

ونصحت “نعيم” في تقريرها البحثي بشراء سهم شركة “الوادي للاستثمار السياحي” بالقرب من 14.50 جنيه، موضحة أن السهم يستهدف مستوى 17.50 ثم 18.35 جنيه .

وأوصت أيضًا بشراء سهم شركة “الكابلات المصرية” بالقرب من 1.80 جنيه، موضحةً أن السهم يقترب من مستوى 2.50 جنيه ثم 3 جنيهات .

وتراجع المؤشر الرئيسي “egx30” بنحو 0.3% ليصل 10934 نقطة، وذلك بحلول الساعة 1.05 ظهرًا، كما سجل السبعيني تراجعًا بنحو 0.03% مسجلا 1972 نقطة .

واختتمت البورصة تعاملات جلسة أمس الأحد على أداء متأرجح لمؤشراتها المختلفة وسط اتجاه بيعي للمصريين والأجانب وارتفاع رأسمالها بقيمة 800 مليون جنيه فقط.

وهبط المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “Egx30” بنسبة 0.74% ليصل إلى 10696 نقطة.

بينما صعد مؤشر “egx70” للأسهم المتوسطة بنسبة 1.91% إلى 1972 نقطة، كما صعد “egx100” الأوسع نطاقًا بنسبة 1.41% إلى 2864 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم 1.1 مليار جنيه، واتجه المصريون والأجانب للبيع، بينما اتجه العرب للشراء.