نعيم : البورصة تختبر مستوى المقاومة 14050 نقطة

واصلت مؤشرات البورصة المصرية هبوطها الممتد من صباح تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء وحتى المنتصف

قالت وحدة التحليل الفني بشركة “نعيم القابضة”، إن مؤشرات البورصة المصرية تختبر خلال الوقت الراهن منطقة 14050 نقطة، وهو مستوى المقاومة القادم .

وأضافت “نعيم” في تقرير بحثي لها حصلت “المال” على نسخة منه، أن اتجاه المؤشرات على المدى المتوسط لا يزال عرضيًا، ولكن هناك توقعات لحركة صاعدة في هذا الإطار نحو مستويات 14800 – 15000 نقطة .

وأوصت “نعيم” بشراء سهم “الشرقية للدخان” موضحةً أن السهم أعلى مستوى مقاومتهُ عند 15.10 جنيه، وتظهر إشارات إيجابية للسهم ما يعزز من احتمالات الصعود باتجاه مستوى 16.20 ثم مستوى 16.60 جنيه .

واصلت مؤشرات البورصة المصرية هبوطها الممتد من صباح تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء وحتى المنتصف مدفوعة بضغوط بيعية للمستثمرين العرب والاجانب.

وهبط مؤشر “EGX30” الرئيسي بنسبة 0.64% ليسجل مستوى 13814 نقطة، ومؤشر “EGX70” للاسهم الصغيرة والمتوسطة 0.19% إلى 527 نقطة، ومؤشر “EXG100” بنسبة 0.51% إلى مستوى 1974 نقطة.



وتباينت مؤشرات البورصة المصرية بنهاية تعاملات جلسة امس الاثنين اذ صعد المؤسر الرئيسي بنسبة 0.07% ليصل 13902 نقطة، فيما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة بـ0.35%، ليصل إلى 528 نقطة، والمؤشر الأوسع نطاقًا بنسبة 0.31%، ليصل إلى 1390 نقطة.

وسجلت تداولات الأسهم 1.1 مليار جنيه، ومن إجمالي الأسهم المتداولة والبالغة 172 سهما، وهيمن الصعود على أداء 41 سهما، وتراجع 87 أخرى، ولم يتغير أداء الباقية، وسجل رأس المال السوقي 701.7 مليار جنيه.

واتجهت تعاملات المصريين والعرب للبيع بصافي 95 و 2.6 مليون جنيه على التوالي، فيما اتجه المتعاملون الأجانب للشراء بصافي 97.7 مليون جنيه، واستحوذ المصريون على 89% من إجمالي التعاملات و1% للعرب و10% للأجانب.