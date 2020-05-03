«نعيم»: البورصة تختبر مستوى الدعم 10500 نقطة

قالت وحدة التحليل الفني بشركة “نعيم القابضة” إن مؤشر البورصة المصرية يختبر مستوى المقاومة 10500 نقطة، موضحةً أن تمكن المؤشر من تخطي ذلك المستوى 10565 نقطة بنجاح سوف يمهد الطريق للتحرك لأعلى باتجاه مستوى 10900 نقطة ثم 11100 نقطة.

وأشارت “نعيم” في تقرير بحثي لها حصلت “المال” على نسخة منهُ، أنه على الجانب الآخر فإن فشل المؤشر في اختراق مستوى المقاومة سوف يدفع بالمؤشر للتراجع باتجاه مستوى 10200 نقطة .

وأوصت “نعيم” في تقريرها البحثي بشراء سهم “الإسكندرية للزيوت المعدنية- أموك” بالقرب من 2.50 جنيه، وقالت إن السهم يستهدف مستوى 2.85 ثم 3.10 جنيه .

كما أوصت “نعيم” بشراء سهم “المالية والصناعية أيضًا، بالقرب من 9.25 جنيه، وقالت إن السهم يستهدف مستوى 10 جنيهات ثم مستوى 10.70 جنيه.

وهبطت مؤشرات البورصة المصرية بشكل ملحوظ في التعاملات الصباحية اليوم الأحد أولى جلسات الأسبوع بضغط بيعي للمستثمرين الأجانب.

وانخفض مؤشر “egx30” الرئيسي بنسبة 2% ليسجل مستوى 10347 نقطة، ومؤشر “egx70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 1.3 إلى 1209 نقطة ومؤشر egx100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.20% إلى 1120 نقطة.

يذكر أن مؤشرات البورصة قد سجلت ارتفاعات جماعية قوية خلال تعاملات الأسبوع المنقضي مدعومة بمشتريات المستثمرين والمؤسسات المحلية.

وقفز رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بنسبة 2.9%، ما يعادل 16 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 569.8 مليار جنيه، مقابل 553.9 مليار جنيه الأسبوع السابق له.