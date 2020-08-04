«نعيم»: البورصة تختبر حاليًا مقاومة 10700 نقطة

قالت وحدة التحليل الفني بشركة “نعيم القابضة” إن مؤشرات البورصة المصرية تختبر حاليًا مستوى المقاومة 10700 نقطة، موضحةً أن تخطي مستوى 10750 نقطة بنجاح سيمهد للصعود نحو 11000 نقطة ثم 11200 نقطة .

وأوصت “نعيم القابضة” في تقرير بحثي لها حصلت “المال” على نسخة منه، بشراء سهم شركة “أوراسكوم للاستثمار القابضة”، بالقرب من 0.43 جنيه وحددت مستهدفاته عند 0.50 جنيه ثم 0.54 جنيه .

وأوصت أيضًا بشراء سهم “النيل للأدوية” بالقرب من 34.5 جنيه، وحددت مستهدفاته عند 41.50 جنيه ثم 46 جنيه، وأيضًا أوصت بشراء سهم “بلتون المالية القابضة” بالقرب من 2.65 جنيه، وحددت مستهدفاته عند 3.10 جنيه ثم 3.50 جنيه .

البورصة افتتحت جلسة اليوم بصعود متأرجح

وكانت البورصة المصرية قد افتتحت جلسة اليوم الثلاثاء بعد إجازة عيد الأضحى، على صعود متأرجح لمؤشراتها حتى أول ساعة تداول وسط اتجاه شرائى للمصريين.

وصعد مؤشر “EGX30” بنسبة 0.08 % إلى 10608 نقاط، بينما ارتفع “EGX70” بنسبة 1.64% إلى 1560 نقطة حتى الساعة 11.00.

وأغلقت البورصة المصرية جلسة الأربعاء قبل إجازة عبد الأضحى، على صعود جماعى لمؤشراتها وسط قيم تداولات تخطت 2 مليار جنيه.

وصعد مؤشر “EGX30” بنسبة 0.29 % إلى 10599 نقطة، بينما ارتفع “EGX70” بنسبة 1.39% إلى 1535 نقطة، كما صعد “EGX100” بنسبة 1.36% عند 2352 نقطة.

وارتفع رأس المال السوقى للبورصة بتلك الجلسة إلى 585.6 مليار جنيه ، بارتفاع قدره 2.6 مليار جنيه تقريبا مقارنة بإغلاق الثلاثاء.

وقررت إدارة البورصة المصرية اعتبار إجازة العيد خمسة أيام بدأت الخميس الماضى، وانتهت الاثنين.